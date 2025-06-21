Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 18 Haziran Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Onur Ö. (28) isimli şahıs, işe gitmek üzere yola çıkan D.K.'yi (25) otobüsten inip yürürken takip etti.
Onu Ö. daha sonra kadını itip yol kenarındaki otluk alana düşürdü. Genç kadını takip ettiği anlar otobüsün araç kamerasına yansıyan şüpheli, elindeki bıçağı boğazına dayadığı kadından para istedi. Cebindeki 310 lirayı saldırgana verip kurtulan D.K., o sırada yoldan geçen belediye otobüsüne binip kaçtı.
Genç kadının kolundaki bilezikleri sahte zanneden saldırgan hırsız bilezikleri almadı. Boynunda ve kollarında bıçak izleri bulunan D.K., darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Onur Ö. olduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolüne götürülürken kendisine, "Kızdan aldığın parayı ne yaptın?" diye soran basın mensubuna, "Para almadım" diye yanıt verdi.
Evinden çıkamadığını söyleyen D.K., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi. İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp kabul etmedi. Cüzdanımdan 310 lira verdim. Birlikte ATM'ye gitmemi istedi. O sırada harabe gibi bir yere sürükledi beni. Elinde esrar vardı, 'Aranıyorum' dedi. Kendini de yaraladı. Kan üstümdeydi. Benden geliyor sandı ve daha da panikledi."
Son Dakika › Güncel › 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi - Son Dakika
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