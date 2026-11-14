İş makinesi desteği isteyen Belediye başkanına AK Partili Namlı’dan davet: Gelin bize, yaparız bazı şeyler - Son Dakika
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İş makinesi desteği isteyen Belediye başkanına AK Partili Namlı’dan davet: Gelin bize, yaparız bazı şeyler

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İş makinesi desteği isteyen Belediye başkanına AK Partili Namlı’dan davet: Gelin bize, yaparız bazı şeyler
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İş makinesi desteği isteyen Belediye başkanına AK Partili Namlı’dan davet: Gelin bize, yaparız bazı şeyler
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Kastamonu Belediye Meclisi toplantısında, belediyeye kazandırılması planlanan 34 iş makinesinin hibesi üzerine başlayan tartışma ilginç bir siyasi davete sahne oldu. Belediye Başkanı Hasan Baltacı’nın Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması için AK Partili üyelerden destek istemesine, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Namlı dikkat çeken bir karşılık verdi. Baltacı’ya doğrudan parti değiştirme çağrısında bulunan Namlı, "Gelin bize, yaparız bazı şeyler" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Yeni Partili Hasan Baltacı’nın, belediyenin ihtiyaç duyduğu 34 iş makinesinin hibesi için destek istediği AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, “İktidarın nimetlerini isteyemezsiniz şimdi. Gelin bize yaparız bazı şeyler” diyerek Baltacı’yı AK Parti’ye davet etti. 

MECLİS TOPLANTISINDA İŞ MAKİNESİ DESTEĞİ GÜNDEME GELDİ

Kastamonu Belediye Meclisi toplantısında, belediyeye iş makinesi hibesi konusunda Yeni Partili Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Namlı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Belediyenin ihtiyaç duyduğu 34 iş makinesinin hibesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurulması konusunda birlikte karar aldıklarını belirten Baltacı, AK Partili meclis üyelerinden destek istedi.

İş makinesi desteği isteyen Belediye başkanına AK Partili Namlı’dan davet: Gelin bize, yaparız bazı şeyler

Belediyelerin siyasi ayrım gözetilmeksizin hizmet alması gerektiğini ifade eden Baltacı, şöyle konuştu:

“Bu belediyeler arkadaşlar bize babamızdan miras kalmadı. Çocuklarımıza da miras bırakmayacağız. Dolayısıyla burası memleketin belediyesi, sizin de üzerinize düşen görevler var. Yani yeni yılda daha aktif olmanızı diliyorum.”

AK Partili meclis üyelerinden milletvekilleri ve il başkanlığıyla görüşmelerini isteyen Baltacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni yılda milletvekilleriniz ve il başkanlığınızla bir konuşup, ‘Bu memlekete alınacak araçlar için girişimde bulunun. Bak, iki buçuk senemiz var. Çok da yıpranmamış olur’ diye böyle girişimlerde bulunun.”

NAMLI’DAN BALTACI’YA AK PARTİ DAVETİ

AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Namlı ise Baltacı’nın çağrısına, “Başkanım böyle uğraşmayın. Bak, yeni moda var. Hep AK Parti’ye geliyor” sözleriyle karşılık verdi.

Baltacı’yı AK Parti’ye davet eden Namlı, “Ben açık teklif ediyorum size. Yani kapımız açık” dedi.

Namlı, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Gelin onun çözümü o yani. Şimdi şöyle bak. Siz şimdi burada seçim yaparken ‘Ben iktidarın nimetlerini vaat ediyorum’ dediniz, demediniz. Demediniz. Yani iktidarın nimetlerini isteyemezsiniz şimdi. Kendine güvenen gider mantara diye bir laf vardır ya bizim. Gelin bize, yaparız bazı şeyler. Yine yapılır bu işler, yine yapılacak. Orada sıkıntı yok yani.”

İş makinesi desteği isteyen Belediye başkanına AK Partili Namlı’dan davet: Gelin bize, yaparız bazı şeyler

BALTACI: KASTAMONU’NUN HAKKINI İSTİYORUZ

Namlı’nın sözlerine yanıt veren Belediye Başkanı Hasan Baltacı, “Ahmet abiyi tebrik ediyorum. Türkiye’nin özeti gibi” dedi.

Belediyenin bir kamu kurumundan hakkını talep ettiğini vurgulayan Baltacı, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi biz dediğiniz kim? Siz dediğiniz kim? Bir bakmak lazım. Biz Kastamonu Belediyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kurumundan, yani size emanet edilmiş bir kurumundan hakkımızı istiyoruz. Kastamonu’nun hakkını istiyoruz.”

Kaynak: ANKA
Kastamonu BelediyesiHasan BaltacıYeni PartiKastamonuAK PartiSiyasetSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Adsız Murat Adsız Murat:
    Artık utanmada kalmadı, etik ve ahlakta! Sorun nerede, ailedenmi, kişidenmi, nerede, güçmü kişiyi değiştiriyor, yoksa başka birşey mi. Bu ülkenin sorunu ahlak, vatandaştan esnafa siyasetçisinden bürokrata her şey çökmüş dağılmış durumda. Kendimize gelmemiz lazım. 2 0
  • Revolver Revolver:
    Partizanlığın en uç noktası, 0 0
  • dervis koc dervis koc:
    Yuh çüş 0 0
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