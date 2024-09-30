Bursa'da Bilim ve Eğlence Dolu MobilFest Mudanya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Bursa'da Bilim ve Eğlence Dolu MobilFest Mudanya'da Gerçekleşti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen MobilFest, Mudanya Mütareke Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla buluştu. Bilim gösterimleri, gökyüzü gözlemleri ve konserlerle dolu festival, gençlerin ilgisini çekti.

30.09.2024 09:42  Güncelleme: 09:51
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi daha ulaşılır hale getirmek amacıyla düzenlenen MobilFest, Hüdavendigar Kent Parkı ve Gemlik'in ardından bu kez Mudanya'da vatandaşlarla buluştu.

Teknoloji ve bilime değer veren kimliğinin ön plana çıkmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilim dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bilim Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen MobilFest, Hüdavendigar Kent Parkı ve Gemlik İskele Meydanı'nın ardından Mudanya Mütareke Meydanı'nda Bursalılarla buluştu. Vatandaşların ilgi gösterdiği festivalde, gökyüzü gözlemi, bilim gösterimi, ödüllü yarışmalar ve söyleşilerle katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları da konserleriyle geceye renk kattı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakan Arık, bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Mobilfest ile gençleri bilimle ve gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi. Etkinliklerin çok güzel geçtiğini ve büyük ilgi gördüğünü belirten Arık, "Mobilfest kapsamında bilgi yarışmaları, gökyüzü gözlemleri, bilim gösterileri ve bilim sohbetleri düzenliyoruz. Etkinliğin gençlerimizin ilgisini çekmesi bizi sevindiriyor. Önümüzdeki yıl bu etkinliklerin sayısını 5'e çıkartmayı hedefliyoruz. Söz verdiğimiz gibi her zaman gençlerimizin yanında olacağız" dedi.

BTM ev sahipliğinde düzenledikleri 'Robotik kodlama ve yazılım eğitimleri'nde yaz döneminin sona erdiğini, kış döneminin ise 8 Ekim'de başlayacağını hatırlatan Hakan Arık, yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de birçok öğrenciye ücretsiz eğitim vereceklerini söyledi. Eğitimlerin zoom üzerinden online yapılacağını söyleyen Arık, ön başvuruların 6 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti.

Bursa\'da Bilim ve Eğlence Dolu MobilFest Mudanya\'da Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Bilim ve Eğlence Dolu MobilFest Mudanya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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