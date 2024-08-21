Bursa\'da Çiftçinin Elinde Kalan Domatesleri Kepçeyle Yere Dökmesi

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(BURSA)- Bursa'da 4 saatlik çiftçi eylemiyle gözlerin çevrildiği Karacabey'de bir üreticinin, elinde kalan 30 ton domatesi kepçeyle yere dökmesi bir kez daha dikkatleri bu bölgeye çekti. Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, çiftçinin ürettiklerinin elinde kalmaya devam ettiğini belirterek "Sayın Vali bize söz verdi. Tarım Bakan Yardımcımız söz verdi. Sayın iktidar milletvekilleri, Bursa milletvekilleri gelin, bu fabrikaları denetleyin. Bu çiftçileri denetleyin. Çiftçinin mallarını alan sanayiciyi denetleyin. 20 gün kaldı. 20 gün son sezon bitiyor" dedi.

Bursa Karacabey'de çiftçilerin sıkıntıları sürüyor. Binbir emekle ürettikleri ürünleri ellerinde kalan üreticiler çaresizce farklı yöntemlere başvuruyor. Son olarak bir üretici, tıra yüklediği yaklaşık 30 ton domatesi fabrika fabrika dolaşmasına rağmen atamayınca iş makinesi ile yere yere döktü. Bazen ihtiyaç sahiplerinin aldığı, bazen de koyunlara yem olan domatesler zaman geçtikçe çürümeye yüz tutarken; Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, Sazlıca köyündeki bir tarlada son durumu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Ramazan düzen, şunları söyledi:

'Sağlıkçıları hastaneye, çiftçiler tarlaya' dendi

"2-3 yıl öncesi bir pandemi geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız bize dedi ki, 'Sağlıkçıları hastaneye, çiftçiler tarlaya'. Çiftçilik yapan 10 bin tane üyemize kart verdik, Türkiye'nin her iline seyahat edebilir, üretim yapabilir, mallarını getirebilirler diye. Şimdi tarımın ne kadar önemli olduğunu pandemide anladık. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız doğrusunu yaptı. Doğru olan buydu. Biz üretim yaptık fakat bunun sonucu, biz kapanacağız. Pandemide içeride oturmadık, dışarıdaydık, çalıştık, üretim yaptık, insanların karnını doyurduk.

"Aç kalacak vaziyete geldik"

Şu anda kendimiz aç kalacak vaziyete geldik. Geçen hafta perşembe günü Vali Bey'in yanındaydık. Alımları artıracağını, sanayicilere destek vereceğini söyledi. Tarım Bakan Yardımcısı oradaydı, ben de o toplantıdaydım. Sözleri verdiler fakat valimiz de toplantının sonucunda akşamüstü Emniyet Genel Müdürü oldu. Hayırlı olsun diyoruz kendisine. Başarılar diliyoruz fakat Vali Bey'in yaptığı çalışmalarda şu anda bana göre artışında hiçbir şey olmadı. Hala 2 bin 300 liradan domates toplamaya devam ediyor vatandaşımız. Bir sürü renkler, bir sürü fireler, dökülen mallar...

"Sorun çok büyük. Yıkım var"

Biz gece 11-12'lere, sabahlara kadar uyku uyuyamıyoruz. Ziraat Odası'nda yönetici olduğumuz için bütün fabrikacılar, çiftçi arkadaşlarımız arıyor. Sorun çok büyük. Yıkım var. Zaten kaldı 20 gün. 20 gün sonra her şey bitecek. Ondan sonra kalacağız borçlarımızla baş başa. Ondan sonra Allah yardımcımız olsun diyorum. Akşam duydum. Fevzipaşa köyünde arkadaşımız dökmüş. Fabrikaların bunu fırsat bilip 3-5 firelik mallara 10, 15, 20 yazıyorlar. Ret veriyorlar. Malları almak istemiyorlar. Sayın Vali bize söz verdi. Tarım Bakan Yardımcımız söz verdi. Sayın iktidar milletvekilleri, Bursa milletvekilleri gelin, bu fabrikaları denetleyin. Bu çiftçileri denetleyin. Çiftçinin mallarını alan sanayiciyi denetleyin. 20 gün kaldı. 20 gün son sezon bitiyor. Bu 20 gün zarfında siz burada ne yaptınız, yaptınız. Yapamadınız, zaten her şey kendiliğinden oluşacak."