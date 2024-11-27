Bursa'da Enkaz Arama ve Kurtarma Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Bursa'da Enkaz Arama ve Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

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AFAD ve Gemlik Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen tatbikatta, çeşitli ekipler arama-kurtarma senaryolarına uygun müdahalelerde bulundu. Tatbikata, Bursa Vali Yardımcısı ve diğer yetkililer de katıldı.

27.11.2024 17:36  Güncelleme: 18:27
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(BURSA)- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Gemlik Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki enkaz arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

AFAD ve Gemlik Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki enkaz arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Kentsel dönüşüm için daha önceden yıkım işlemi yapılan Mehmet Reis Sitesi enkazındaki tatbikata, Bursa'daki Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD, fabrika, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli belediyelerin ekipleri katıldı. Bölge Parkı'na çadır ve sahra hastanesi kuruldu.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcıları Arzu Karataş ve Durmuş Uslu'nun da yakından takip ettiği tatbikata katılan ekipler, arama-kurtarma ve enkaz dinleme gibi senaryolara uygun müdahalelerde bulundu.

Tatbikat alanında incelemelerde bulunan Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ve Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, AFAD'ın enkaz alanına kurduğu mobil koordinasyon merkezi aracına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Yardımcısı Altun, ekiplere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, tatbikatların önemine değindi.

Bursa\'da Enkaz Arama ve Kurtarma Tatbikatı Yapıldı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Mahallesi, Yerel Yönetim, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, AFAD, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Enkaz Arama ve Kurtarma Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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