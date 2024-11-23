Bursa'da Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güncel

1)BURSA'YI LODOS VURDU; DENİZ İLE KARA BİRLEŞTİ

Bursa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 7 kilometre uzunluğundaki sahilde, dev dalgalar sahil bandığını doldurdu. Deniz ile karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri su ile dolarken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri sahil şeridindeki suların tahliyesine başladı.

ULUDAĞ'A KAR YAĞDI

Marmara Bölgesinde etkili olan sağanak yağış Uludağ'da kar yağışına dönüştü. Meteroloji Müdürlüğü yağışların gece boyunca devam edeceğini belirterken Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı, tesislerini yeni sezona hazırlayan otel sahiplerini sevindirdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde buluna Atlıçayır Bulvarı'nda sağanak yağışlar nedeniyle oluşan su birikintileri Belediye görevlilerin müdahalesi ile tahliye edildi.

BURSA/ DHA

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2)BODRUM'DA FERİBOT SEFERLERİNE 2 GÜN FIRTINA ENGELİ

MUĞLA'nın Datça- Bodrum ile Bodrum-Datça ilçeleri arasında bugün ve yarın düzenlenecek olan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı. Meteorolojinin uyarısı üzerine vatandaşlara yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yapılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise bugün ve yarın yapılması planlanan 09.00 Bodrum-Datça ile 15.00 Datça- Bodrum arası feribot seferinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.