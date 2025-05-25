Bursa'da Genç Yaşlı On Binlerce Kişi Adalet ve Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük İstedi - Son Dakika
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Bursa'da Genç Yaşlı On Binlerce Kişi Adalet ve Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük İstedi

25.05.2025 21:32  Güncelleme: 22:10
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CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yedincisinin yapıldığı Bursa'da, gencinden yaşlısına, çiftçisinden esnafına on binlerce kişi yoğun yağmur ve sıcak havaya rağmen miting meydanında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Mitinge katılanlar, adalet ve değişim istedi.

HABER: Mehmet OFLAZ - Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yedincisinin yapıldığı Bursa'da, gencinden yaşlısına, çiftçisinden esnafına on binlerce kişi yoğun yağmur ve sıcak havaya rağmen miting meydanında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Mitinge katılanlar, adalet ve değişim istedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yedincisi, Türkiye'nin dördüncü büyük kenti Bursa'da düzenlendi. Mitingden önce ANKA Haber Ajansı'na sorunlarını dile getiren yurttaşlar sorunlarını anlattı.

Gürsu ilçesinde çiftçiler, ekonomik koşulları ve tarım politikalarını eleştirdi. Maydanoz üreticisi Ertuğrul Erdem, "Çiftçilik varsa bu toplum var. Mevcut hükümet, çiftçinin 'ç'sinden bile bahsetmek istemiyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Erdem, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "ülkeyi yönetebilecek bir lider olarak sahalara dönmesi gerektiğini" söyledi.

Tarlada çalışan 60 yaşındaki Emine Çelik  "İnşallah iktidar düşecek, İmamoğlu gelecek. Dört gözle onun çıkmasını bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan yükünü yüklesin, gitsin" ifadelerini kullandı.

Mitingin yapıldığı Kent Meydanı'na Türk bayrakları, Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı afişler asıldı. "Millet iradesine sahip çıkıyor", "İmamoğlu her yerde", "Baskılar boyun eğdiremeyecek, adalet bir gün tecelli edecek" ve "Hodri Meydan!" yazılı pankartlar da alanda yer aldı.

"Bu adaletsizliğe karşıyım"

Miting öncesi CHP Gençlik Kolları, "Tarihi Gençler Yazacak" sloganıyla eski Atatürk Stadyumu'ndan mitingin yapılacağı Kent Meydanı'na yürüyüş yaptı. Yürüyüşte, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Diplomasız Erdoğan" sloganları atıldı.

Hava sıcaklığı ve yoğun yağmura rağmen on binlerce yurttaş miting alanını terk etmedi. Miting sırasında konuşan 32 yaşındaki genç kadın, Ekrem İmamoğlu'na desteğini dile getirirken, "Ben sadece oy verip geçecektim, şimdi neredeyse sırtıma dövmesini yaptıracağım" diye konuştu.

Başka bir yurttaş da "Bir dindar olarak İmamoğlu'nu destekliyorum. Ben muhafazakarım. Çocukluğumdan beri hiç namazımı geçirmem. Bu adaletsizliğe karşıyım. Kim olursa olsun bu Yahudi'ye de yapılsa, Hıristiyan'a da yapılsa hepsine karşıyım. Sonuna kadar İmamoğlu'nu destekliyorum" dedi.

Bursa'nın simge noktasına İmamoğlu posteri asıldı...

Miting yapıldığı sırada CHP Bursa milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu görsellerinin savcılık tarafından yasaklanmasını protesto etmek amacıyla Tophane Surları'na, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" yazan Ekrem İmamoğlu posteri astı.

Özel'e düğün davetiyesi verdiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özel'e isminin yazılı olduğu bir Bursaspor forması hediye etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşitaş da Özel'e Bursaspor atkısı taktı. Özel, Bursaspor'un yanında olduklarını vurguladı. Konuşmasını tamamlayıp alandan ayrıldığı sırada Özel'e bir çift, düğün davetiyelerini takdim etti.

"Gençlere sıra gelsin"

Miting sonrasında 75 yaşındaki Sabiha Gökçen, "Onlara her vakit dua ediyorum, onlara gece kalkıp teheccüd namazı kıldım. Bu sabah da kuşluk namazı kıldım. İnşallah kazanırlar, kendim için istemiyorum, gençler için istiyorum" derken, 70 yaşındaki Aysel Ari de "Bu yaşa kadar geldim böyle bir iktidar görmedim. Herkes koltuğunu terk etsin, gençlerimiz var. Artık yaşlılar gitsin, gençlere sıra gelsin. Her sabah kalkıp hem Ekrem İmamoğlu'na hem de üniversite gençlerine dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Genç Yaşlı On Binlerce Kişi Adalet ve Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük İstedi - Son Dakika

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