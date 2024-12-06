Bursa\'da Hayvan Bakım Merkezi\'nde Şok Olay: Aç Kalan Köpekler Ölen Birini Yedi

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BURSA'da, Gemlik Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan köpekler, ölen bir köpeği yedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olaya ilişkin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Gemlik Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altında bulunan ve aç oldukları iddia edilen sokak köpekleri, ölen bir köpeği parçalayarak yedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayı öğrenip barınağa giden hayvanseverler, ölen köpeği yiyen köpekleri, hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden olurken, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Olayı öğrenince hemen hayvan barınağına geldim. Yaşananları öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Gemlik Belediyesi'ne bağlı Umurbey Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olayın sorumlularının tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi.

Haber: Kazım BULUT

Kamera: GEMLİK (Bursa),