Bursa'da Kar Yağışı Trafik Kazalarına Neden Oldu

Bursa'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.
Kar nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı ve Bursa- İzmir Otoyolu'nda çok sayıda araç kaza yaptı.
Yolda önlem alan trafik ekipleri, kazaların yaşandığı yerlerde çalışma yaparak ulaşımdaki aksamaları gidermeye çalışıyor.
Kazalar nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.
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