Bursa'da Kargaşa: Bir Ölüm, Beş Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Kargaşa: Bir Ölüm, Beş Yaralı

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Bursa'daki eğlence mekanında çıkan kavgada Fatih Demircan hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

30.10.2024 17:25
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BURSA'da Fatih Demircan'ın (31) öldüğü, 1'i polis 5 kişinin yaralandığı eğlence mekanındaki kavgayla ilgili, Hatay Camcı'nın (58) tutuklu yargılandığı davada, keşif yapıldı. Camcı, olaydan 2 yıl sonra, çelik yelek giydirilip getirildiği olay yerinde, geniş güvenlik önlemleri altında, savcıya yaşananları anlattı.

Olay, 25 Haziran 2022'de, Orhangazi ilçesi Bursa- Yalova yolundaki eğlence mekanında meydana geldi. Mekana gelen Hatay Camcı, M.D. ve A.Ç. ile çalışanlar arasında, tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce mekanın dışına taşan kavgada 3 şüpheli, bölgeden uzaklaştı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışanların ifadesini alan ekipler olay yerindeyken, geri dönen şüphelilerden Hatay Camcı, pompalı tüfekle eğlence mekanına doğru ateş açtı. Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği polis memuru Özgür K. ile mekan çalışanlarından Süleyman Önen (30), Fatih Demircan (31) ve müşterilerden B.U. (37), S.U. (28) ile F.U. (30) yaralandı. Hatay Camcı kaçarken, adrese takviye polis ve sağlık ekibi istendi. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Süleyman Önen ve Fatih Demircan, Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralılardan Demircan kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ SERBEST

Olay sonrası polis ekipleri, 3 kişilik grupta yer aldıkları belirlenen M.D., A.Ç. ve mekana tüfekle ateş açtığı belirtilen Hatay Camcı'yı yakalayıp gözaltına aldı. M.D. ve A.Ç. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Camcı ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hatay Camcı'nın tutuklu yargılandığı davada, mahkeme heyeti keşif kararı aldı. Camcı, tutuklu olduğu Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü'nden alınıp, jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi aracıyla Orhangazi'ye getirildi. Çelik yelek giydirilen tutuklu sanık, Cumhuriyet savcısına olay günü yaşananları anlatırken, hem mekanın önünde hem de ana yol güzergahında inceleme yapıldı. Camcı, ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Bursa\'da Kargaşa: Bir Ölüm, Beş Yaralı
Kaynak: DHA

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