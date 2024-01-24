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Bursa'da Kaza: 3 Genç Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Kaza: 3 Genç Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Bursa'da yeni yaşını kutlayan Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve tedavisi sonrası tutuklanan sürücü Adem Duran'ın ilk duruşmasında, alkollü olduğunu itiraf ettiği ve aşırı hızla seyir halindeyken şerit değiştirerek makas attığını söylediği ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına ilişkin rapor istenmesi üzerine duruşma ertelendi.

Bursa\'da Kaza: 3 Genç Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı
24.01.2024 - 10:00,
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BURSA'da yeni yaşını kutlayan Eda Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği kazada yaralanıp, tedavisi sonrası tutuklanan otomobil sürücüsü Adem Duran (22), ilk duruşmada, "Eğlence mekanına gittiğimiz akşam alkollüydüm. Ama arabayı bilincim açık şekilde kullandım. İnegöl'e 100-120 kilometre hızla gidiyordum. 1 kilometre mesafede 3-4 kez şerit değiştirerek makas attım" dedi.

Kaza, 15 Ekim 2023'te saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik, Sinan Karakuş ve Adem Duran, otomobil ile İnegöl ilçesine gitmek için yola çıktı. Adem Duran'ın kullandığı 16 AFT 818 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak 50 metre savruldu. Otomobil, önce trafik levhasına ardından beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 ARKADAŞ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran ise önce Kestel Devlet Hastanesi'ne ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı.

SON GÖRÜNTÜSÜNÜ 1 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Eda Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın, doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Aşırı süratli ve makas atarak ilerleyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, savrularak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptığı, direğin etrafında tur attıktan sonra boş araziye düştüğü anlar, görüntülerde yer aldı. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Eda Baykay ile Sıla Çelik, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinan Karakuş ise memleketi Samsun'da toprağa verildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın, kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde, sol şeritte ilerlediği sırada önüne aniden başka bir otomobilin çıktığını söyleyen Duran, "Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araba da sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim" dedi.

Aynı zamanda ölen Eda Baykay'ın teyzesinin oğlu olduğu belirtilen ve hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan ve hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Duran'ın yargılanmasına Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

'EMNİYET KEMERLERİ TAKILI DEĞİLDİ'

Duruşmaya tutuklu sanık, kazada ölen Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Eda Baykay'ın ailesinin katılmadığı duruşmada Adem Duran, "Gece saat 01.00 sıralarında babama ait araçla Bursa'dan İnegöl'e gitmek için yola çıktık. Arabayı biraz süratli kullanıyordum, sol şeritten ilerliyordum. Öndeki aracı geçmek isterken, sağ şeride geçmek istediğim sırada, önümdeki araç da sağ şeride geçince, ona vurmadan direğe vurdum. Aracın ön koltuğunda çocukluk arkadaşım Sinan, arka koltukta ise Eda Baykay ve Sıla Çelik vardı. Eğlence mekanına gittiğimiz akşam alkollüydüm. Ama arabayı bilincim açık şekilde kullandım. Konuşacak fazla bir şey yok. Aracı sürerken emniyet kemerimi takmıştım. Eda ve Sıla'nın emniyet kemerleri takılı değildi. Sinan'ın oturduğu koltukta sahte toka vardı. İnegöl'e 100-120 kilometre hızla gidiyordum. 1 kilometre mesafede 3-4 kez şerit değiştirerek makas attım. Üzgünüm" dedi.

SİNAN'IN BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada Sinan Karakuş'un babası İsmail Karakuş, Adem Duran'dan şikayetçi olmazken, Sıla Çelik'in ailesi sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, kaza sırasında hayatını kaybedenlerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor istenmesine ve Adem Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bursa'da Kaza: 3 Genç Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika


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