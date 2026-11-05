Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı

İnegöl’de yaşayan vatandaşlar, doğada az rastlanan bir kuş türüyle karşılaştı. Arazide yiyecek arayan karaleylek, çevredekiler tarafından görüntülendi.

YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İnegöl’e bağlı Akhisar Mahallesi’nde bir karaleylek, arazide dolaşıp yiyecek ararken çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karaleyleğin bir süre daha çevrede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.

YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAK DURUYOR

Bozulmamış ormanları, sarp kayalıkları ve sakin akarsu kenarlarını tercih eden karaleylek, yerleşim alanlarından uzak yaşıyor. Sayılarının az olması ve insanlardan uzak durmaları nedeniyle karaleylekler nadiren görülebiliyor.