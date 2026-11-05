Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı

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Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı
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Türkiye’de ve dünyada nadir görülen, çekingen ve hassas bir kuş türü olan karaleylek (Ciconia nigra), Bursa’nın İnegöl ilçesinde arazide yiyecek ararken görüntülendi. Akhisar Mahallesi’nde çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği karaleylek, bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

İnegöl’de yaşayan vatandaşlar, doğada az rastlanan bir kuş türüyle karşılaştı. Arazide yiyecek arayan karaleylek, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı

YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İnegöl’e bağlı Akhisar Mahallesi’nde bir karaleylek, arazide dolaşıp yiyecek ararken çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karaleyleğin bir süre daha çevrede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.

Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı

YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAK DURUYOR

Bozulmamış ormanları, sarp kayalıkları ve sakin akarsu kenarlarını tercih eden karaleylek, yerleşim alanlarından uzak yaşıyor. Sayılarının az olması ve insanlardan uzak durmaları nedeniyle karaleylekler nadiren görülebiliyor.

Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı
Kaynak: DHA
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