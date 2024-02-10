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Bursa'da nefes kesen deprem tatbikatı

Bursa'da Kentsel Arama ve Kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

BURSA - Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından yıkımı devam eden kentsel dönüşüm alanında AFAD, JAK, UMKE, itfaiye ve sivil arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde yıkımı devam eden kentsel dönüşüm alanında Kentsel Arama ve Kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Nefes kesen tatbikatta ekipler yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. 7 ekibin katıldığı tatbikata 25 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ekibi (AFAD), 10 Jandarma Arama Kurtama (JAK), 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 13 Bursa Büyükşehir İtfaiye Ekibi, 10 Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, 10 ANDA Arama Kurtarma Ekibi ve 10 Bursa Arama Kurtarma Ekibi ile birlikte toplam 85 kişi katılırken 16 araç da tatbikatta yerini aldı. Aldıkları eğitimleri sahada uygulama imkanı bulan arama ve kurtarma ekipleri ve AFAD gönüllüleri tatbikatı başarılı şekilde tamamladı.