Bursa'da 30 yılın bitmeyen çilesi...Balıklar ölüyor, Nilüfer Çayı zehir akıyor - Son Dakika
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Bursa'da 30 yılın bitmeyen çilesi...Balıklar ölüyor, Nilüfer Çayı zehir akıyor

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Bursa ovasını besleyen Nilüfer Çayı, sanayileşme nedeniyle katran gibi akıyor. Çayda toplu balık ölümleri yaşanırken, çevre kirliliği tarım alanlarını ve milyonlarca insanın sağlığını tehlikeye atıyor. Bölge sakinleri yıllardır çözüm beklerken, longoz ormanlarının da kuruması tehlikesiyle karşı karşıya kalındığına dikkat çekiyor.

28.05.2024 10:28
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Bursa'da 30 yılın bitmeyen çilesi...Balıklar ölüyor, Nilüfer Çayı zehir akıyor

Bursa ovasını besleyen Nilüfer Çayı katran akıyor

Marmara'nın en uzun akarsularından biri olan Nilüfer Çayı'ndan alınan suyun görüntüsü petrolü andırıyor

BURSA - Uludağ'ın güneyinden akan ve Bursa ovasını tek başına besleyen Nilüfer Çayı zehir saçıyor. Yılın belirli dönemlerinde balık ölümlerinin de yaşandığı çaydan alınan numune suyun görüntüsü petrolü andırıyor. Bölge sakinleri 30-40 yıldır sanayileşmenin artmasıyla aynı sıkıntının yaşandığını dile getirirken, her gelen yerel yöneticinin söz verdiğini ancak çözüm üretilemediğine dikkat çekiyor.

Bursa'nın önemli su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Çayı'nın rengi, sanayileşme nedeniyle adeta katrana döndü. Kilometrelerce uzunluğuyla tarım alanlarının vazgeçilmez su kaynağı olan çayda bazı zamanlarda toplu balık ölümleri görülüyor. Geçtiği güzergah boyunca çok sayıda fabrikanın kimyasal ve boya atıklarıyla kirlenen Nilüfer Çayı'nın suyu Bursa ovasını suluyor. Simsiyah suyla tarımsal sulama yapılması milyonlarca insanın sağlığını tehlikeye atıyor.

"80'lerde 9 kilogramlık yayın balıkları yaşardı, şimdi kurbağa bile yok"

Karacabey İlçesi İnkaya Mahallesi Muhtarı Hayrettin Başaran, "Bu sorun sadece biz köylülerin sorunu değil, tüm Türkiye'nin sorunu. Çünkü bu köylerden çıkan mahsullerin hepsi zehirli. 2016 yılında çevrecilerle bir kez daha eylem yapmıştık. Maalesef hiç kimseye sesimizi duyuramadık. Akan su resmen zehir. Bu zehirle sulanan mahsul tüketene de üretene de zarar. Ben çocukken 80'li yıllarda burada tutulan yayın balığının 9 buçuk kilogram geldiğini biliyorum. Ama şu an bu çayda bir tane kurbağa yaşamıyor. Bu canlıların tekrar bu çayda yaşayıp, bu insanların da bu zevki yaşaması en büyük hakkıdır" şeklinde konuştu.

Longoz ormanları tehlikede

İlhan Güven, "Nilüfer Çayı, ileriki tarihlerde longoz ormanlarının kurumasına sebep olacak. Bunu yetkililer duyar da el atarsa, longoz ormanlarını da kurtarmış oluruz. Görüntüsü petrolü andırıyor, yağmur yağdığında temiz gibi görünse de pislik yine akmaya devam ediyor. Yaz aylarında köylerde kokudan durulmuyor. Eylül, ekim aylarında burada çok fazla balık ölümü gerçekleşti. Derede balık avlamak yasak deniliyor ama toplu ölümlere gelince kimse sesini çıkarmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bursa, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 30 yılın bitmeyen çilesi...Balıklar ölüyor, Nilüfer Çayı zehir akıyor - Son Dakika

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