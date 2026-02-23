Bursa'da Öğrenciler Çömlek Yaparak Geleneksel Sanatları Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Öğrenciler Çömlek Yaparak Geleneksel Sanatları Yaşatıyor

Bursa\'da Öğrenciler Çömlek Yaparak Geleneksel Sanatları Yaşatıyor
23.02.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi'de 10 bin öğrenci, çömlek atölyelerinde el sanatlarını öğrenerek eserler üretiyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geleneksel el sanatlarına yönlendirilen yaklaşık 10 bin öğrenci, yaptıkları çömlekleri boyayıp okullarında sergiliyor.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin kişisel becerilerini artırmak, el sanatlarına yönlendirmek ve geleneksel sanatları yaşatmak için 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında proje başlattı.

Proje kapsamında özellikle ortaokullarda kurulan atölyelerde öğrenciler haftanın bir günü çömlek yapımını öğreniyor.

Öğrenciler, resim öğretmenleri ve usta öğreticiler eşliğinde çömlekten takı kutusu, mumluk, şekerlik, vazo gibi dekoratif ürünler ve mutfak eşyaları üretiyor.

Şekil verildikten sonra kurutulan çömlekler, daha sonra öğrenciler tarafından boyanarak okullarında sergileniyor.

"Bu sanatı yaşatmak ve geçmişimizle özdeşleşmek adına önemsiyoruz"

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, AA muhabirine, okullarda akademik ve teknolojik eğitimin yanı sıra tarihte iz bırakan geleneksel el sanatlarıyla da öğrencilerin tanıştırıldığını söyledi.

Geleneksel sanatları yaşatmak, öğrencilerin geçmişiyle özdeşleşmesini sağlamak için bu tür faaliyetlerin süreceğini belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında da özellikle yaparak, yaşayarak bu işi gerçekleştirmek adına da her türlü adımı atmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çömlekçilik faaliyeti Anadolu'nun geçmişinden, binlerce yıl ötesinden günümüze gelen bir çalışma. Yalnızca bir sanatsal çalışma olarak bakmıyoruz bu hadiseye. Milletimizin tarih hafızasının yaşatılmasıyla alakalı önemli bir nokta olması dolayısıyla dikkate almaya çalışıyoruz. Bu sanatı yaşatmak ve geçmişimizle özdeşleşmek adına önemsiyoruz."

Sezer, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan çömlekçiliğin yaşatılması için de bu uygulamanın verimli olacağını dile getirerek, "Anadolu topraklarında özellikle çömlekçilik ve toprağın enerjisini hissetmek bizim için daha önemli." dedi.

"Hedefimiz tüm okullarda bu işi yaygınlaştırmak"

Çocukların hayal dünyasının, ufkunun, yeteneklerinin, el becerisiyle bütünleştiğinde ortaya çıktığına dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Çalışmaya başlarken karşılık bulacağını tahmin etmiştik. İlk önce 2 bin öğrenciyle bu işi planlamıştık, şu an 10 bine yaklaştık. Bunu ortaya çıkarmak, o sabır, o emek, o enerji kolay değil. Hedefimiz tüm okullarda bu işi yaygınlaştırmak. Sadece öğrencilerle sınırlı kalmayacak. Öğretmenlere yönelik de atölye çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın hayata hazırlanmasında bu tip faaliyetleri önemsiyoruz. Çömlek bu işin bir boyutuydu. Çocuklarımızın her türlü ruhsal, sanatsal zekalarının gelişmesi anlamında farklı faaliyetler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

"Meslek olarak düşünmüyorum ama stres atmak için bunu yapabilirim"

Ahmet Çabuk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hatice Rana Yalçın, çömlek atölyesinde vazo, kalemlik, takı kutusu, kase gibi dekoratif ürünler yaptıklarını söyledi.

Yalçın, haftada 1-2 gün çömlek atölyesinde vakit geçirdiğini, çömleklere şekil verip boyamanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Öğrencilerden Eymen Efe Biçer de severek çömlek yaptığını anlattı.

Biçer, çömlek yapımıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi stres attığını ve derslere daha güzel odaklandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bunları yaparken çok keyif alıyoruz. Toprak her yerde bulunan bir toprak değil. Nehir yataklarında, dağ yamaçlarında bulunuyor. Bu toprağı güzelce yoğurup içindeki hava kabarcıklarını aldıktan sonra suyla şekil veriyoruz. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Sonrasında da arkadaşlarla birlikte boyamasını yapıyoruz. İleride meslek olarak düşünmüyorum ama stres atmak için bunu yapabilirim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmangazi, Güncel, Bursa, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Öğrenciler Çömlek Yaparak Geleneksel Sanatları Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:27
Messi’nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
Messi'nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
11:12
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı
ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
11:11
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi
10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:03:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Öğrenciler Çömlek Yaparak Geleneksel Sanatları Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.