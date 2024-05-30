Bursa'da öldürülen çocukların babaları tarafından Erzurum'dan getirildiği ortaya çıktı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki evlerinde öldürülen 3 çocuğun, bir süre önce babaları tarafından annelerinin yanından alınarak Erzurum'dan getirildiği ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Murat K'nin (39), ikisi kız, biri erkek 3 çocuğunu öldürdükten sonra polise teslim olmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İnşaatlarda boyacılık yapan ve 11 suç kaydı bulunan Murat K'nin, cinayetlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ilk ifadede, eşi Gülay K. ile aile içi şiddet nedeniyle 1 yıldır ayrı yaşadıklarını, çocukları M.A.K, A.K. ve Z.K'yi 15 gün önce Erzurum'da yaşayan karısının yanından alarak Bursa'daki evlerine getirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay günü eşi tarafından "tehdit" konusuyla ilgili şikayetçi olması nedeniyle kolluk güçleri tarafından aranarak ifade vermesi istenen Murat K'nin, "3 çocuğumla mutfakta kahvaltı yaparken eşimle olan problemler aklıma geldi. O an cinnet getirip iki kız çocuğumu ekmek bıçağıyla, diğer çocuğumu boğarak öldürdüm. Bıçakla kendime de zarar verdikten sonra holde kendimi ipe asmak istedim ancak başaramadım. Akabinde ikametten çıkıp ilk gördüğüm polis noktasına teslim oldum." dediği belirtildi.

Ayrıca, ebeveyn yatak odasında bulunan suç aleti bıçağın muhafazaya alındığı, odalarda Murat K'nin yazdığı tahmin edilen notlar bulunduğu bildirildi.

Cenazeler Erzurum'a götürülecek

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen 3 çocuğun cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Annelerine verilmesi kararlaştırılan çocukların naaşlarının, kendisi ya da yakınları tarafından teslim alınmasının ardından Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Murat K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

Bursa'da dün, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına giderek teslim olan Murat K. çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, M.A.K. (3) adlı erkek çocuk ile ablaları A.K. (6) ve Z.K'nin (11) cesetleriyle karşılaşmıştı. Çocukların cansız bedenleri, savcının, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.