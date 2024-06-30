Bursa'da Orman Yangını: Durumu İyi Olan Hastalar Taburcu Ediliyor - Son Dakika
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Bursa'da Orman Yangını: Durumu İyi Olan Hastalar Taburcu Ediliyor

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Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ederken, hastanede tedavi gören durumu iyi olan hastalar taburcu ediliyor. Yangının hastane binasına uzak olduğu belirtilirken, tahliye için ekipler teyakkuzda bekliyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangına müdahale eden ekiplerin karadan ve havadan çalıştığını belirterek, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı. Üniversite kampüsünde bulunan hayvanlar da alevlerin yaklaşması üzerine salındı.

30.06.2024 20:22
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DURUMU İYİ OLAN HASTALAR TABURCU EDİLİYOR

Bursa'da, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormandaki yangını kontrol altına alma çalışmaları 4 uçak, 4 helikopter, 74 arazöz, 24 iş ve hizmet makinesi ve 217 personel ile devam ediyor. Kampüs içerisinde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ve durumu iyi olan hastaların da taburcu edildiği öğrenildi. Alevlerin hastane binasına uzak olduğu kaydedilirken, olası bir risk durumunda hastaların tahliyesi için ekipler teyakkuzda bekliyor.

'YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDUK'

Kurulan kriz merkezinde ve sahada çalışmaları takip eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahalemiz devam ediyor. Söz konusu yangına ekiplerimiz süratle müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam etmektedirler. Vatandaşlarımızla beraber orman teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız hep birlikte karadan ve havadan yangını söndürmek için seferber olduk. Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmalarının önemini tekrar hatırlatmak istiyorum. Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

SALINAN HAYVANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Üniversite kampüsü içerisindeki çiftliklerde bulunan atlar ve büyükbaş hayvanlar da alevlerin yaklaşması nedeniyle salındı. Hayvanların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denizhan KARAHANCI-Yiğithan HÜYÜK-Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Bursa\'da Orman Yangını: Durumu İyi Olan Hastalar Taburcu Ediliyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Orman Yangını: Durumu İyi Olan Hastalar Taburcu Ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Orman Yangını: Durumu İyi Olan Hastalar Taburcu Ediliyor - Son Dakika
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