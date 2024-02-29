Bursa'da Planktonların Çoğalmasıyla Mavi Işık Gösterisi - Son Dakika
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Bursa'da Planktonların Çoğalmasıyla Mavi Işık Gösterisi

Bursa\'da Planktonların Çoğalmasıyla Mavi Işık Gösterisi

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, planktonların çoğalması sonucu gece karanlığında suda mavi renkli parlamalar meydana geldi. Mudanya kıyılarında özellikle yoğunlaşan planktonlar, suya temas edildiğinde parlak mavi ışık yaydı. Bu nadir olayı görmek isteyenler gece saatlerinde kıyılara akın etti.

29.02.2024 05:39  Güncelleme: 05:41
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Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Mudanya, Bursa, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Planktonların Çoğalmasıyla Mavi Işık Gösterisi - Son Dakika
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