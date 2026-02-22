"Tasavvufun İzinde Bursa" Gezi Etkinliği ile Kentin Manevi Mirasına Yolculuk - Son Dakika
"Tasavvufun İzinde Bursa" Gezi Etkinliği ile Kentin Manevi Mirasına Yolculuk

22.02.2026 10:28  Güncelleme: 11:54
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Tasavvufun İzinde Bursa' gezi programında vatandaşlar, şehrin manevi mirasına yolculuk yaptı. Katılımcılar, önemli cami ve türbeleri ziyaret ederek, ramazan ayının ruhunu hissetti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Tasavvufun İzinde Bursa" gezi programına katılan vatandaşlar, kentteki önemli cami ve türbeleri ziyaret ederek, kentin manevi mirasına yolculuk yaptı.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu düzenlediği programlarla kente yayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ay boyunca sosyal ve kültürel etkinliklere de imza atıyor. Bu kapsamda düzenlenen ve ramazan ayının manevi iklimini şehrin kültürel birikimiyle buluşturan "Tasavvufun İzinde Bursa" gezi etkinliği katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği program kapsamında Ay Dede Türbesi, Üftade Tekkesi, Üç Kuzular Türbesi, Yediler Türbesi, Hızır Dede Türbesi, Molla Fenari Cami ve Türbesi, Somuncu Baba Fırını ve Cami, Şeyh Konevi Cami, İvaz Paşa Türbesi, Bursa Mevlevihanesi, Kalenderhane, Pınarbaşı Cami ve Zindankapı gibi Bursa'nın manevi durakları ziyaret edildi.

Samet Altıntaş rehberliğinde gün boyu süren program, Zindankapı'da kurulan iftar sofrasıyla tamamlandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
