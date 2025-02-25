Bursa'da Ramazan Coşkusu: İftar Sofraları ve Kültürel Etkinlikler - Son Dakika
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Bursa'da Ramazan Coşkusu: İftar Sofraları ve Kültürel Etkinlikler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında dolu dolu bir program hazırladı. İftar çadırları, iftariyelik dağıtımları ve çeşitli kültürel etkinlikler ile vatandaşlar Ramazan'ı birlikte kutlayacak.

25.02.2025 16:32
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın coşku, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan ayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla dolu dolu geçecek. Ramazan ayı boyunca Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve BURFAŞ tarafından Fomara Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İshakpaşa Camii önünde iftar çadırları kurulacak. Yoğunluğun en fazla olduğu Terminal, Acemler, Şehreküstü, Mimar Sinan, Şevket Yılmaz, Küçük Sanayi, Arabayatağı, Otosansit, Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi, Organize Sanayi, Osmangazi, Kestel, Gürsu ve Hacivat'ta iftara yetişemeyen veya gidemeyen vatandaşlar için iftariyelik dağıtılacak. Ramazan ayı boyunca yüzlerce camide Bursalılara tatlı ikramında bulunulacak. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bütün ilçelerde Ramazan'ın bereketini ve sevincini vatandaşlarla iftar sofralarında paylaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurulan Ramazan Meydanları'nda çok sayıda kültür ve sanat programı da planlandı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Kültür A.Ş. iş birliğiyle 1-29 Mart günleri arasında sihirbaz gösterisi, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, danışık gecesi, tiyatro, konser, orta oyunu, söyleşi, sahne gösterileri, tasavvuf programları gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Kültürpark Ramazan Meydanı'nda moderatörlüğünü Mesut Yavaş'ın üstleneceği ve birbirinden önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı canlı yayın programları ise BBBTV ve Büyükşehir Belediyesi hesaplarından yayınlanacak. Ramazan ayı boyunca Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi, Mevlevihane ve Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde iftar programları, sergiler, sohbetler, dinletiler ve konserler gibi etkinlikler de düzenlenecek.

"Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ı, Bursa'da hep birlikte yaşayacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel dolu dolu bir program hazırlandığını belirten Başkan Bozbey, "Birçok tarihi ve kültürel güzelliği içerisinde barındıran Bursa, Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı bir kent olacak. Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurduğumuz Ramazan Meydanları'nda Karagöz-Hacivat gölge oyunlarından konserlere, söyleşilerden sahne gösterilerine kadar birçok etkinlik Bursalılarla buluşacak. Fomara Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İshakpaşa Camii önünde kurduğumuz çadırlarda binlerce vatandaşımızı iftar sofralarında buluşturacağız. Ben de bütün ilçelerimizi ziyaret ederek Ramazan'ın bereketini halkımızla birlikte yaşayacağım. Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ı, Bursa'da hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Ramazan Coşkusu: İftar Sofraları ve Kültürel Etkinlikler - Son Dakika

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