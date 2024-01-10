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Bursa'da Sıfır Atık Projesi ile 1433 ağaç kesilmekten kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Sıfır Atık Projesi ile 1433 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında alınan belgeyle 84 ton kağıdın geri dönüşümüyle 1433 ağacın kesilmekten kurtarıldığını bildirdi. Proje kapsamında ayrı ayrı toplama kutuları konulan hizmet binalarında geri dönüşüm eğitimleri de verildi. Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı başından bugüne kadar 58 ton plastik, 16 ton cam, 3 ton metalin geri dönüşümü sağlayarak önemli bir tasarruf elde etti.

Bursa\'da Sıfır Atık Projesi ile 1433 ağaç kesilmekten kurtarıldı
10.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:07
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Bursa'da dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için 2019 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesi" uygulamaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Sıfır Atık Belgesi alınan binalardaki çalışmalar sayesinde 84 ton kağıdın geri dönüşümüyle 1433 ağacın kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve ek hizmet binalarında atıklar için ayrı ayrı toplama kutuları konuldu, tüm personele geri dönüşümün önemi anlatıldı ve Sıfır Atık Projesi hakkında eğitim verildi. Belediyenin yeni hizmet binasının yanı sıra 41 noktadaki hizmet binalarına da Sıfır Atık Belgesi alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 17 ilçedeki 52 ilkokulda ve 29 noktada yer alan Ana Kucağı Eğitim Merkezlerindeki öğrencilere ise "Sıfır Atık", "Enerji Verimliliği" ve "İklim Değişikliği" konularında eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden "Sıfır Atık Belgesi" alan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde yer alan hizmet binalarında 2019 yılı başından bugüne kadar 84 ton kağıdın geri dönüşümünü sağlayarak 1433 ağacı kesilmekten kurtardı. 58 ton plastiğin dönüşümüyle 951 varil petrol kazanımı sağlandı. Proje kapsamında 16 ton camın geri dönüşümüyle 19 ton ham madde kazanımı, 3 ton metalin geri dönüşümü ile 4 ton ham madde kazanımı ve 2081 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfus artışına bağlı olarak tüketimin hızla arttığını, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sıfır Atık Projesi'nin amacına ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını bildiren Aktaş, "Sıfır Atık Projesi, Bursa ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanmasına ve atık toplama veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar proje kapsamında sağlanan dönüşümle önemli bir tasarruf elde ettik. Büyükşehir olarak bu konudaki kararlılığımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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