Bursa'da Suç Örgütü İddiası: 35 Tutuklu - Son Dakika
Bursa'da Suç Örgütü İddiası: 35 Tutuklu

Bursa\'da Suç Örgütü İddiası: 35 Tutuklu
07.04.2026 21:25
Bursa'daki suç örgütü soruşturmasında 35 kişi tutuklandı, 5 yeni tutuklama kararı alındı.

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de tutuklandığı soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha tutuklanması kararlaştırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 zanlının tutuklanmasının ardından adli kontrolle salıverilen 33 şüpheliden 5'inin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Bunun üzerine Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı Naci K, iş insanı Yusuf B. ve Ferhat B. ile mimarlık ofisi sahibi İldam Aydın B'nin tutuklanmasına karar verildi.

Ayrıca "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şemsi O'nun bu soruşturmadan da tutuklanması kararlaştırıldı.

Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 35'e yükseldi.

Yurt dışındaki 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 zanlı 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 zanlının bu dosya kapsamında da tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Hakimlik ayrıca Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey'in de aralarında yer aldığı 33 zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da Suç Örgütü İddiası: 35 Tutuklu - Son Dakika

