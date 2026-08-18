Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Yıldırım'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu ağır yaralandı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü Hasan Akın'ın (17) hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akın'ın kullandığı 16 BME 612 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak savruldu. Kazada Hasan Akın ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Akın, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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