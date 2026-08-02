Bursa\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sema M. yönetimindeki 16 FP 171 plakalı otomobil ile Mustafa M. idaresindeki 16 NRD 44 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 16 FP 171 plakalı otomobilin sürücüsü Sema M. ile araçta bulunan Belenay B., Sıla U. ve Ela B., ile diğer otomobilde bulunan Nihat M., Deniz M. ve Nezaket M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.