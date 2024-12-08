Bursa\'da Trafikte Yol Vermeme Kavgası Yumruklara Dönüştü

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir hafif ticari araç sürücüsüyle motosiklet sürücüsü arasında, yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Trafikte durarak, birbirlerine saldıran taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),