Bursa\'da Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

BURSA'da, 2 katlı evin üst katındaki dairede çıkan yangında Erkut Şentürk (30) hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi İstiklal Sokak'ta 2 katlı evin üst kadındaki dairede gece saatlerinde yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Daireye giren ekipler, evde bulunan Erkut Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şentürk'ün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürdürülüyor.