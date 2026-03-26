Bursa'da Yanmış Ormanlara 2 Milyon Fidan

BURSA'nın Gürsu ve Harmancık ilçelerinde yanan ormanlara, 8 ayda 2 milyon yeni fidan dikildi, dronlarla da 25 ton tohum atıldı.

Harmancık ilçesinde 2025 yılı Temmuz ayında çıkan yangında 4 bin 240 hektar alan yanarken, Gürsu-Kestel bölgesinde aynı gün çıkan yangında 954 hektar orman küle döndü. İl Orman Bölge Müdürlüğü 8 aylık çalışma ile iki bölgede de 2 milyon yeni fidan dikti. Yanan alanlara dronlarla da 25 bin kilogram tohum atıldı. Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde iş makineleriyle yapılan çalışmada da 2 bin 327 kilometre teras oluşturuldu. Yangın bilançosu ile yanan alanlarda yapılan saha çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, 2025 yılının kent açısından zor bir yıl olduğunu belirtti.

'YANGINLARIN YÜZDE 95'İ İNSAN KAYNAKLI'

Yangınların yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu söyleyen Şahan, "Bursa Orman Bölge Müdürlüğü; Bursa, Yalova ve Bilecik illerinde 11 işletme müdürlüğü ve 1 fidanlık müdürlüğünden oluşmaktadır. Orman Bölge Müdürlüğümüzün 771 bin 845 hektar ormanlık alanı, Bursa ilinde de 483 bin 542 hektar orman alanı mevcuttur. Yangınların çıkış sebebinin yüzde 95'i insan kaynaklı. Sadece yüzde 5'i doğal yangınlar dediğimiz yıldırım yangınlarıdır. Bursa ilinde 2025 yılında 88 adet yangında, 5 bin 380 hektar ormanlık alanımız zarar gördü. Biz Orman Genel Müdürlüğü ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak yanan alanlarda kısa sürede hasar tespiti çalışmaları ve rehabilitasyon çalışmalarına başladık. Bin 434 hektar sahada tabi gençleştirme çalışması, 2 bin 390 hektar sahada suni gençleştirme çalışması ve bin 481 hektar sahada da ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Ayrıca 149 hektar taşlık kayalık alanlarda da rehabilitasyon çalışması yaptık. 100 kilometre yeni yol yaptık. 2 bin 327 kilometre de teras tesis ettik. Bu 2 bin 327 kilometre yeni tesis etmiş olduğumuz teraslara ise 2 milyon 267 bin adet fidan diktik. Ayrıca, tohumun yeterli olmadığı, az olduğu yerlerde de 25 ton tohum attık. Bugün itibarıyla Bursa ilinde yanan alanlarımızdaki yeniden rehabilitasyonu, fidan dikilmesi, tohum atılması çalışmalarını yüzde 99 oranında bitirdik. Bugün son fidanlarımızı siz değerli basın mensuplarıyla beraber dikiyoruz" diye konuştu.

'İĞNE OYASI GİBİ NAKIŞ NAKIŞ İŞLEDİK'

Yanan ormanları iğne oyası gibi nakış nakış işlediklerini belirten Şahan, "Dağları iğne oyası gibi nakış nakış işledik. İş makineleriyle küçük teraslar oluşturarak 2 bin kilometreden fazla teras tesis ettik. Yaklaşık 8 ay gibi bir sürede bu çalışmaları tamamladık. Orman köylüsünden bölge müdür yardımcımıza kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

BURSA'YA 11 ADET YENİ YANGIN SU HAVUZU

Ekipman ve personel sayılarını da paylaşan Şahan, şunları söyledi: "56 adet arazöz, 14 adet su ikmal aracı, 20 adet ilk müdahale aracı, bin 663 personel ve 6 bin 657 yangın gönüllümüz mevcut. 2025 yılında Bursa ve Yenişehir'de bulunan fidanlıklarımızda 154 türde 2 milyon adet fidan ürettik. 2026 yılında ise 3,5 milyon adet fidan üretimi hedefliyoruz. Ayrıca, bu sene Bursa ilimizde 6 adet orman bölge müdürlüğümüz, 5 adet de Bursa Valiliği olmak üzere toplam 11 adet, hava araçlarının su alabileceği yeni yangın su havuzları oluşturuyoruz. Bunların da ihaleleri başladı. İnşallah yangın mevsiminden önce hepsini tamamlayacağız."

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,