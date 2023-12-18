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Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1 ölü, 2 yaralı

Bursa-Karacabey kara yolu Gölyazı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa\'da zincirleme trafik kazasında 1 ölü, 2 yaralı
18.12.2023 - 20:42,
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BURSA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, amkşam saatlerinde Karacabey karayolu Gölyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erkan K. idaresindeki 33 AIB 304 plakalı TIR'a, arkadan gelen Rıdvan Acar (74) yönetimindeki 16 AC 462 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Demirdöver yönetimindeki 16 AVC 941 plakalı otomobil ile Mithat Demirbaş yönetimindeki 43 U 7517 plakalı TIR çarptı. Otomobil ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Rıdvan Acar araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Demirdöver ve yanında bulunan Hatice Demirdöver, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOGRAFLI

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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