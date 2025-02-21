Bursa'daki Damla Sulama Boru Üretim Tesisi Örnek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'daki Damla Sulama Boru Üretim Tesisi Örnek Olmaya Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Damla Sulama Boru Üretim Tesisi, çevreci yaklaşımı ve yenilikçi çözümleri ile tarımsal üretimi destekliyor. Türkiye Belediyeler Birliği üyeleri tarafından incelenen tesis, çiftçilere maliyet avantajı sunuyor.

21.02.2025 17:22  Güncelleme: 18:27
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Peyzaj A.Ş. yatırımıyla kente kazandırdığı Tarım Plast Fabrikası (Damla Sulama Boru Üretim Tesisi), farklı kentlere ve kurumlara örnek olmaya devam ediyor. Üreticiye verdiği destek ve çevreci yaklaşımı ile model olan tesis, Türkiye Belediyeler Birliği Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu üyeleri tarafından incelendi.

Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin maliyetlerini düşürecek ve suyun verimli kullanımını sağlayacak Damla Sulama Boru Üretim Tesisi ile örnek olmaya devam ediyor. Modern tarımın gereksinimlerine uygun yenilikçi çözümler üreten ve çevre dostu üretim anlayışını benimseyen tesis, Türkiye Belediyeler Birliği Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu üyelerini ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı ve Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar'ın eşlik ettiği ziyarette, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Doğanay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri, Anamur Belediyesi, TBB, TEMA, İstanbul Halk Ekmek AŞ ve Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yetkilileri hazır bulundu. Komisyon üyeleri, tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı.

"İsteyen kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz"

Tesisin, Türkiye'nin tarımsal kapasitesinin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi açısından büyük faydalar sunduğunu söyleyen TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun, çiftçiye katkı sunan tesisi Bursa'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Tesisin, Türkiye'de ve bölgede ses getiren örnek bir tesis olduğunu belirten ve yakında üretilen yassı ve yuvarlak boruların çiftçilere dağıtımına başlayacaklarını vurgulayan Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, "Daha önce çeşitli kentler ile iş birlikleri yaptık. Çiftçiye nefes olan yatırımı kendi bölgelerine kazandırmak isteyen kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu üyeleri, tesis ziyaretinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız'ı makamından ziyaret ederek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bursa'daki Damla Sulama Boru Üretim Tesisi Örnek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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