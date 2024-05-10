Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeli Portekiz'de Eğitime Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeli Portekiz'de Eğitime Katıldı

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeli Portekiz\'de Eğitime Katıldı

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, Erasmus+ Projesi kapsamında Portekiz'de düzenlenen eğitime katıldı. Proje kapsamında dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi ve suç işlemiş bireylerin topluma entegrasyonu amaçlanıyor.

10.05.2024 09:33  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, beraberindeki heyetle Erasmus+ Projesi için Portekiz'de eğitime katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ Programı kapsamında 2023 yılı teklif çağrısı döneminde Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından sunulan ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Dijital Okuryazarlık ile Dezavantajlı Gruplara Yeni Beceriler Kazandırma" başlıklı proje eğitimi için Portekiz'in Braga kentine personel hareketliliği gerçekleştirildi.

Eğitime Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Bünyamin Canbolat, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Denetimli Serbestlik Şefi İlker Çağıran, Sosyolog Fatih Kışan, İnfaz Koruma Memuru Şakir Arslan ve Samet Göktürk katıldı.

Proje kapsamında Braga Adalet Sarayı ve Lizbon Yüksek Mahkemesi ziyaret edilerek projeyle Portekiz yargılama sistemi ve denetimli serbest sistemi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrasında Braga Adliyesinde görevli hakim ve savcılara Türk bayrağı motifli filografi hediye edildi.

Proje kapsamında, personelin dijital okuryazarlık alanında becerilerinin geliştirilmesi, eğitmen olarak kurum personellerine katkıda bulunulması, toplum tarafından dışlanmaya maruz kalan suç işlemiş bireylerin topluma yeniden entegrasyonlarının sağlanarak meslek edindirme ve dijital dünyayla bağ kurmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Portekiz, Bursa, Avrupa Birliği, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeli Portekiz'de Eğitime Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
00:14 Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı Tatvan'da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
09:55 Hatay’da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne Hatay'da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor
09:39 Belçika’nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
09:37 PKK bağlantılı orman yangınında iki kez müebbet hapis cezası PKK bağlantılı orman yangınında iki kez müebbet hapis cezası
09:23 İsmail Kartal’dan isyan: Ben daha ne yapayım İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım
09:09 Cem Yılmaz’dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor
08:10 Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
07:25 Brezilya’daki sel felaketinde atlar hayatta kalabilmek için çatılara sığındı Brezilya'daki sel felaketinde atlar hayatta kalabilmek için çatılara sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 10:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeli Portekiz'de Eğitime Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement