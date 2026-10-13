2 yaşındaki Melis'ten acı haber! Doğum gününe 6 gün kalmıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki Melis Çalım yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun doğum gününe yalnızca 6 gün kalmış olması, kazanın en acı ayrıntılarından biri oldu.

HALASININ YANINDAYKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki S.K. yönetimindeki otomobil, ara sokağa dönüş yaptığı sırada 2 yaşındaki Melis Çalım'a çarptı. İddiaya göre küçük Melis, o sırada yanında bulunan halası Z.Ç.'nin elini bırakarak kaldırımdan yola indi. Ara sokağa dönüş yapan otomobilin çarptığı çocuk, aracın altında kaldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

SÜRÜCÜ KÜÇÜK ÇOCUĞU ARACIN ALTINDAN ÇIKARDI

Kazanın hemen ardından otomobil sürücüsü S.K., çevredeki vatandaşların da yardımıyla Melis'i aracın altından çıkardı. Ağır yaralanan küçük çocuk, sürücü tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melis'in durumunun ağır olması üzerine başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Küçük çocuk, ileri tedavi için ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

AMBULANSTA KALBİ DURDU

Melis Çalım'ın hastaneler arasındaki sevki sırasında durumu ağırlaştı. Henüz 2 yaşındaki Melis'in ambulanstayken kalbi durdu. Sağlık ekipleri, küçük çocuğu hayata döndürmek için müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Melis kurtarılamadı. Kaldırımdan yola indiği sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan küçük çocuğun yaşamını yitirmesi, ailesini büyük bir acıyla karşı karşıya bıraktı.

DOĞUM GÜNÜNE SADECE 6 GÜN KALMIŞTI

Kazanın ardından ortaya çıkan bir ayrıntı ise yaşanan acıyı daha da derinleştirdi. Melis Çalım'ın doğum gününün 19 Ekim olduğu ve yeni yaşına girmesine yalnızca 6 gün kaldığı öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü S. K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.