Bursa Osmangazi\'de kediyi kurtarmak isterken düşen kişi hastanede hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereden sarktığı sırada yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 22 Ekim'de kediyi kurtarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralanan Şahin Tezcan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin Tezcan'ın cenazesinin bugün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 22 Ekim'de çalıştığı iş yerindeki bir tabelanın üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan Tezcan, dengesini kaybedip önce zemin kattaki bir iş yerinin plastik tentesine, orada da beton zemine düşmüştü. Ağır yaralanan Tezcan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.