Bursa Osmangazi'de Kreş Sayısı 5'e Yükseldi… CHP'li Günaydın: "Amacımız Kaba Siyaset Yapmak Değil, Memleketin Daha İyiye Doğru Gitmesine Vesile Olmak"
Bursa Osmangazi'de Kreş Sayısı 5'e Yükseldi… CHP'li Günaydın: "Amacımız Kaba Siyaset Yapmak Değil, Memleketin Daha İyiye Doğru Gitmesine Vesile Olmak"

08.02.2026 18:39  Güncelleme: 00:32
Bursa Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi’nde yeni kreş hizmete açtı. Kreş sayısı 5'e yükselen mahallede kreşin hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bizim tek bir derdimiz var; Genel Başkanımızın bin kreş hedefine Osmangazi’de dönem bitene kadar 20 kreşle katkıda bulunmak” dedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da “Bir taraftan merkezi hükümet açsın, diğer taraftan diğer belediyeler açsın, bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kreş açsın. Vatandaş da baksın hangisi daha çok kreş açıyor, hangisi daha nitelikli etkinlikler yapıyorsa onlara destek versin. Amacımız kaba siyaset yapmak değil; amacımız hizmet etmek ve memleketin daha iyiye doğru gitmesine vesile olmak” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi, hayırsever katkısıyla yapılan Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Törene, kreşin yapılmasına katkı sunan hayırsever Ali Özelif ve ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Günaydın, CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"Yerelde yaptığımız hizmetlerle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına katkı sunmak istiyoruz"

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi'ye bir kreş daha kazandırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın, bütçe görüşmelerinde verdiği güzel mücadele ve direnişle halkın her kesiminden büyük destek gördü. İnşallah kısa zamanda iktidarımızda, hep birlikte ülkemize bu tür hizmetleri daha da fazla kazandıracağız. Hayırsever iş insanı Ali Özelif'e de özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, burayı önerdiğimizde hiç ikiletmedi. 'Başkanım, bize yer gösterin; ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' dedi. Çok kısa sürede kreşimizin inşaatını tamamladı ve bugün açılışını yapıyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin, nicelerini yapmak da nasip olsun."

Bugün 5'inci kreşimizi açtık. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık iki yıl geçti. 4 kreşimizin daha çalışmaları başladı. Yaz döneminde bu kreşleri de tamamlayarak 2026–2027 eğitim öğretim dönemine toplam 10 kreşle girmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında pazar yeri temelini attık. Hisar bölgesindeki 3 bin yıllık arkeopark projesi yüzde 99 seviyelerine ulaştı. Orada bir Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi açacağız. Romangal Fabrikası'ndaki çalışmalar da hızla ilerliyor. Diğer projelerimizde de yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Bizim tek bir derdimiz var, Genel Başkanımızın bin kreş hedefine Osmangazi'de, dönem bitene kadar 20 kreşle katkıda bulunmak. Ayrıca yaklaşan erken genel seçimde, yerelde yaptığımız hizmetlerle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına katkı sunmak istiyoruz."

"Hizmette yarışalım. Doğru bir eğitim vermek hepimizin ortak görevi"

Gökhan Günaydın da Erkan Aydın ve emeği geçenleri kutlayarak, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bugün itibarıyla 785 kreş, gündüz bakımevi ve çocuk etkinlik merkezi bulunmaktadır. Bugün 786'ncısını açıyoruz. Sevgili Başkanımız Erkan Aydın çok güzel ifade etti; bugüne kadar 5 kreş açmış, 5 kreş de yapım aşamasında. Demek ki Osmangazi'de kısa süre içerisinde kreş sayısı 10 olacak. Sevgili Başkan diyor ki: 'Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bin kreş hedefine Osmangazi'den 20 kreşle katkı vereceğim.' Erkan Aydın Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Bilim insanları, çocuklara 3–4 yaşında verilecek ilk eğitimin, çocuk kişiliğinin gelişiminde çok büyük katkı sağladığını söylüyor. Hizmette birbirimizi tamamlamak zorundayız. Bir taraftan merkezi hükümet açsın, diğer taraftan diğer belediyeler açsın, bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kreş açsın. Vatandaş da baksın; hangisi daha çok kreş açıyor, hangisi daha nitelikli etkinlikler yapıyorsa onlara destek versin. Hizmette yarışalım. 20 milyon öğrencimiz var. Doğru bir eğitim vermek hepimizin ortak görevidir. Amacımız kaba siyaset yapmak değil; amacımız hizmet etmek ve memleketin daha iyiye doğru gitmesine vesile olmaktır. Hayırsever iş insanı Ali Özelif kardeşimizi de kutluyorum. Babasının adına bu güzel kreşe destek vererek hizmet yarışına katıldı. Araştırmalar gösteriyor ki kreşe çocuğunu gönderen her dört anneden biri, altı ay içinde bir işte çalışmaya başlıyor. Biz burada sadece çocuklara iyi bir eğitim vermiyoruz; aynı zamanda kadınlarımızın iş gücüne katılımına da vesile olmaya gayret ediyoruz."

İş insanı Özelif de "Bugün kreşimizin açılışını gerçekleştirdik ancak işimiz burada bitmiyor. Babamın yaşam felsefesinde hayırlı hizmet etmek vardı. Ömrümüz vefa ettikçe, açılışını yaptığımız bu okulun bundan sonraki tüm ihtiyaçları için de hizmet etmeye hazırız. Okulumuzun Osmangazi'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Osmangazi ilçesine yeni bir kreş kazandırılmasından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Aydın, Günaydın ve protokoldekiler, açılış kurdelesini keserek kreşi gezdi.

İş insanları Osman ve Ali Özelif'in katkılarıyla merhum babaları Hamit Özelif adına yaptırılan Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 600 metrekare alanda 325 metrekare inşaat alanına iki kat olarak inşa edildi. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen kreşte 80 ila 120 arası öğrenci, alanında uzman eğitmenlerden eğitim alacak.

Kaynak: ANKA

