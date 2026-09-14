Bursa ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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Bursa ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Bursa ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Eskişehir ve Kütahya'da, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.

Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Eskişehir ve Kütahya'da, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.

Nilüfer ilçesindeki Endez İlkokulu ve Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Tören kapsamında Filistinli öğrenciler için gökyüzüne balon bırakıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, "Bizler biliyoruz ki bir milletin en büyük gücü bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, düşünen, üreten ve çağın gerektirdiği becerilere sahip nesiller yetiştirmektir. Türkiye, eğitim alanında attığı kararlı adımlarla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan güçlü bir eğitim anlayışını sürdürmektedir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise "Eğitim, farklı hayatları birbirine yaklaştıran, çocukların yüreğinde ortak duygulara yer açan güçlü bir bağdır. Çocuğa dünyayı öğretmek ve dünyaya karşı sorumluluk bilinci kazandırmaktır." ifadesini kullandı.

Çanakkale

Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen törende 80 bin 873 öğrenci dersbaşı yaptı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, eğitimin temellerinin ailede atıldığını vurgulayarak, "İlk değerleri, ilk kuralları ailede öğreniyoruz. Aile çatısı kutsal bir çatı. Ailedeki temel eğitim çok kıymetli. Çocukların aile normlarını ve değerlerini devralıp, özümsep daha sonra da gelecek nesillere aktarması gerekiyor." diye konuştu.

Balıkesir

Karesi ilçesindeki Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulu'nda tören gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, tüm eğitim kadrosuna, öğrencilere ve velilere başarı dolu bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.

Bilecik

Şehit Abdulmahit Bilgen İlkokulu'ndaki programda 38 bin 400 öğrenci sıralara oturdu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Çocuklarımız, bizim en kıymetli hazinemiz, yarınlarımızın umudu. Beklentimiz; çok okumaları, merak etmeleri, araştırmaları ve hayallerinin peşinden kararlılıkla gitmeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ise "Bu yıl eğitim yolculuğumuza 'Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik' temasıyla başlıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hedefimiz, bilgiyi beceriyle, beceriyi değerlerle buluşturan nesiller yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

Osmaneli ilçesinde de 3 bin 385 öğrenci için ilk ders zili çaldı. Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, yeni dönemin başarılı ve sorunsuz geçmesini diledi.

Yalova

19 Temmuz İlkokulu'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunması, halk oyunları gösterisi ve şiir dinletisiyle başladı.

Vali Ahmet Hamdi Usta'nın konuşmasının ardından protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte ilk ders zilini çaldı, sınıfları ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Eskişehir

Odunpazarı ilçesindeki Osmangazi İlkokulu'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katıldı.

Vali Yılmaz, kent genelinde 147 bin 292 öğrenci ve 12 bin 354 öğretmenle yeni döneme başladıklarını belirterek, eğitim camiasına başarılar diledi.

Kütahya

Kütahya'da yeni eğitim öğretim yılı Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda düzenlenen programla başladı. Kent genelinde 83 bin 410 öğrenci ders başı yaptı.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte yeni eğitim öğretim dönemi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirerek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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