Bursa ve Van\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa ve Van'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışından elde edilen parayı konut ve binek araçlar alarak akladıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işleyerek, 6 milyon değerinde menkul ve gayrimenkul satın alıp gelirleri akladıklarını tespit ettikleri şüphelileri takibe aldı.

Bu kapsamda eş zamanlı olarak Bursa'da 7, Van'da ise bir adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, suçtan elde edilen gelirlerle alındığı değerlendirilen 6 araç, bir motosiklet ve bir konuta da el koydu.