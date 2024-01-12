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Bursa ve Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa ve Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa ve Van'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışından elde edilen parayı konut ve binek araçlar alarak akladıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıklarını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 6 araç, bir motosiklet ve bir konuta da el konuldu.

Bursa ve Van\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
12.01.2024 - 08:33,
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Bursa ve Van'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışından elde edilen parayı konut ve binek araçlar alarak akladıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işleyerek, 6 milyon değerinde menkul ve gayrimenkul satın alıp gelirleri akladıklarını tespit ettikleri şüphelileri takibe aldı.

Bu kapsamda eş zamanlı olarak Bursa'da 7, Van'da ise bir adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, suçtan elde edilen gelirlerle alındığı değerlendirilen 6 araç, bir motosiklet ve bir konuta da el koydu.

Kaynak: AA
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