Bursa Yıldırım'da 3 yıl 10 ay 15 gün cezasıyla aranan hükümlü çatı arasında yakalandı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da 3 yıl 10 ay 15 gün cezasıyla aranan hükümlü çatı arasında yakalandı

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Bursa'da uyuşturucu suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 20 suç kaydı bulunan hükümlü, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki evin çatı arasında yakalandı. Polis ekiplerinin baskınıyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa'da 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü çatı arasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve 20 suç kaydı bulunan B.B'nin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

B.B'nin Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden polis, ikamete baskın yaptı.

Polis ekiplerinin araması sonucu saklandığı çatı arasında yakalanan B.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da 3 yıl 10 ay 15 gün cezasıyla aranan hükümlü çatı arasında yakalandı - Son Dakika
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