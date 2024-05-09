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(BURSA)- Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Aydın, Bursaspor'u eski günlerine döndürmek için desteğe hazır olduklarını söyledi.

Başkan Aydın, Bür ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Bursasporlu yöneticilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, şehrin marka değeri olan Bursaspor'u eski günlerine kavuşturmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Kulübün yaşadığı zor durumdan kurtulması için yapılması gerekenler konusunda yöneticilerle fikir alışverişi yapan Aydın, "Birbirimize kenetlenerek takımın eski günlerine dönmesi için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Biz gerekli desteği vermeye her zaman hazırız" dedi.

Bür ve yönetim kurulu üyeleri, desteklerinden dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Bür, görüşme sonunda Başkan Aydın'a isminin yazılı olduğu forma ile atkı hediye etti.