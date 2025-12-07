Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var - Son Dakika
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

07.12.2025 13:53
Büyükçekmece Adliyesi'nde Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T'nin, 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altını çalıp İngiltere'ye kaçtığı olayda yeni bir gelişme yaşandı. 17 adrese yapılan operasyonda firari şüpheli Erdal T'nin kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik bu sabah 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

EŞİNİN ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında; firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan olayda, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmış, şahsın eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 6565 6565:
    Allahım Türkiye'yi iş güç dış güçler kimvarsa yıkmak isteyenlere yrabbi sen fırsatın fırsatını verme turkiyemizi Binbir türlü belalardan kurtrar turkiyemizide karanlık günlerden kurtrar koru inşallah sonsuz ebedî verme yüce Allah'ın inşallah amin 45 42 Yanıtla
    Serkan Polat Serkan Polat:
    bilal inci senin tanidigin biri daha var oda silivride en buyuk hirsiz bildin mi 34 53
    Ali Levent Ali Levent :
    Amin. Allah bizi bu karanlık günlerden kurtarsın tez zamanda. 43 37
    Bilal İnci Bilal İnci:
    Benim tanıdığım biri var bu söylediklerini yapmaya çalışan,ama gak dedin mi silivri,guk dedin mi cezaevi.Allah belamızı vermiş zaten,bundan ötesi.... anladın sen onu 42 17
    Sk 06 Sk 06:
    Serkan polat millet ne olduğunu biliyor senin gibi saray soytarısı yalamalar çıkmış ahkâm kesiyor 35 20
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    DIS GUCLER HIRSIZLIK YAPTIRIYOR OYLEMI HIRSIZIN SUCU YOK 22 0
    Murat Çevre Murat Çevre:
    İnci bilal gerçekten boş konuşan birisin .. 5 14
    Erol güngördü Erol güngördü:
    Ali Levent sahnede 5 0
  • 223222 223222:
    Açlıktanmı tokluktanmı anlamadım emekli 16 bin alıyor şükrediyor 15 1 Yanıtla
  • Sk 06 Sk 06:
    çalmayı bilmeyen fakirler zihniyeti 12 1 Yanıtla
  • Sa198542 Sa198542:
    Ben dedim bu iş sadece tek kişi işi değil diye, bakalım altından ne çıkacak? 7 5 Yanıtla
  • er Can er Can:
    alın tabi herkesin dötü kalkmış 1 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
