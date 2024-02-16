Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete\'de... 10 Ülkeye Yeni Büyükelçiler Atandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Tunus, Kuzey Makedonya, Slovakya, Portekiz, Cibuti, Suudi Arabistan, Dominik, Somali, Çad ve Gambiya'ya yeni büyükelçiler atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Tunus Büyükelçiliği'ne, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan; Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne, Fatih Ulusoy; Slovakya Büyükelçiliği'ne, Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Erkan Özoral; Portekiz Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Haldun Koç; Cibuti Büyükelçiliği'ne, Erdal Sabri Ergen; Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne, Emrullah İşler; Dominik Büyükelçiliği'ne, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Bağdagül Ormancı; Somali Büyükelçiliği'ne, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Alper Aktaş; Çad Büyükelçiliği'ne, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Cem Utkan ve Gambiya Büyükelçiliği'ne, Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Fahri Türker Oba atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlarında ise Akdeniz İçin Birlik Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar ve İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Cenk Uraz atandı.
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Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti. Bu kararla Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre bazı ülkelere yeni büyükelçi atandı. Karara göre Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler ve Portekiz Büyükelçiliği'ne ise Haldun Koç atandı. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) nezdince Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne atandı.
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