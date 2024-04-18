Büyükelçiler, AA\'nın İsrail\'in Gazze\'deki savaş suçlarını ortaya koyan belgeselini tebrik etti

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin galasına katılan büyükelçiler, AA'yı tebrik ederek, Gazze'deki insani krize dikkati çekti.
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, "Kanıt" belgeselinin gala gösteriminde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Büyükelçi Mustafa, "Kanıt" kitabı ve belgeselinin hazırlanması nedeniyle AA'ya teşekkürlerini iletti.
Türk basınının Filistin'deki rolüne işaret eden Mustafa, "Bu belgeseli ve 'Kanıt' kitabını hazırlayan Anadolu Ajansına bu müstesna gayretleri için teşekkür etmek lazım. Bu gayreti, aylardır süren saldırılarda İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkaran Türk basın kuruluşlarının yaptıklarının tamamlayıcısı olarak görüyoruz." diye konuştu.
Mustafa, "Kanıt" kitabı ile belgeselinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in işlediği suçları kınayan bu kanıtları muhafaza etmeye ihtiyacımız var, ki İsrail aylardır bu suçları saklamaya çalışıyordu. Ancak bu tür kitap ve belgesel filmi İsrail'in işlediği suçları kanıtlıyor. Dolayısıyla bu suçlara yargı yolu açıyor." ifadelerini kullandı.
"Yüzyılın en büyük trajedisini belgeselleştirmek çok önemli"
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, AA'yı bu önemli çalışma nedeniyle kutlayarak, "Yüzyılımızın en büyük trajedisini belgeselleştirmek çok önemli bir iş. Canıgönülden söylüyorum ki, bu belgesel insan haklarını ve evrensel değerleri açıkça destekleyenlerin işlediği suçların kanıtlarını bir araya getiriyor. Bunu yapmanız çok büyük bir başarı." dedi.
Ramin, bu yeni kanıtların, gelecekte suç işleyenleri adalet önüne getirmekte kullanılmasını umduğunu kaydetti.
AA'yı, X ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından yakından takip ettiğini dile getiren Ramin, "Anadolu Ajansı, adaletin sağlanması ve Filistin halkının haklarını savunmak için çok güçlü bir ses oluyor. İsrail güçlerinin neden olduğu trajik olayları ve adaletsizlikleri takip edip belgeliyor." ifadelerini kullandı.
Ramin, Anadolu Ajansını tebrik ederek, gelecekte de bu tür kanıtları izlemek, duymak ve görmek için sabırsızlandıklarını söyledi.
"Diplomasi sorunları çözmek için en iyi yol"
Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora da "Bu dönemde, ülkelerde ve tüm dünyada neler olduğunu anlamak için ne kadar bilgi edinilirse o kadar iyi." şeklinde konuştu.
Tamamen Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararlara bağlı kaldıklarını kaydeden Lora, "Çözümün iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz." dedi.
Bundan sonraki aşamada Gazze konusunda ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen Lora, yakında tüm bunların bitmesini umduğunu dile getirdi.
Lora, 21. yüzyılda olunduğuna işaret ederek, "Diplomasi, sorunları çözmek için en iyi yol, silahlar değil." ifadesini kullandı.
Gösterimin ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, belgeselin yönetmeni Atakan Kerküklü, yapımcısı Abdülkadir Karakelle ile ekipten Ömer Faruk Tunç, Beşir Alp Elkutup, Salih Köse ve Burak Köse'ye plaket takdim etti.
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