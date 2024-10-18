Büyükerşen'in Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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Büyükerşen'in Dava Süreci Devam Ediyor

Eski başkan Büyükerşen'in ihalelere fesat karıştırma davası, bilirkişi incelemesi için ertelendi.

18.10.2024 16:49
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların tutuksuz yargılandıkları davanın yeniden görülmesine devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Büyükerşen'in aralarında olduğu tutuksuz 22 sanığın katılmadığı duruşmada, sanık avukatları hazır bulundu.

Avukatlar, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi incelemesi yapılması için duruşmayı 10 Ocak 2025'e erteledi.

Duruşmayı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da takip etti.

Davanın geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönündeki şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan 5 kişi, üst mahkemeye yapılan itirazlar sonrası tahliye edilmişti.

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "sanık" sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 6'şar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasını kararlaştırmıştı.

22 sanıklı dava dosyası, eksik inceleme ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükerşen'in Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

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