Büyükkılıç, Tülay Durdu'yu Ağırladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserili olan Almanya-KRV Eyalet Parlamentosu Milletvekili Tülay Durdu'yu makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) eyalet parlamentosu milletvekili Kayserili Tülay Durdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, Avrupa'nın dört bir yanındaki Kayserili gurbetçilerin her zaman yanında yer aldıklarını belirterek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri için hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Almanya-KRV Eyalet Parlamentosu Milletvekili Tülay Durdu ise Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

ERÜ'de "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle bir araya geldi.

Altun, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu.

Hayatta geri alınamayan tek parametrenin zamanın olduğunu belirten Altun, "Sevgili gençler, zamanı iyi kullanarak ve zamanı iyi değerlendirerek kendinizi yetiştirme anlamında gayretle çalışmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle bir arada olmaya özen gösterdiklerini aktaran Altun, öğrencilere ERÜ'de yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ise fakülteyi ziyaretlerinden dolayı Rektör Altun'a teşekkür etti.

Altun, Diş Hekimliği Fakültesi ile Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda da öğrencilerle bir araya geldi.