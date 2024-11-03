Cadılar Bayramı'nda Yankesicilik - Son Dakika
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Cadılar Bayramı'nda Yankesicilik

Cadılar Bayramı\'nda Yankesicilik

Taksim'de bir çift, dans ederken 6 cep telefonunu çaldı. Şüpheliler tutuklandı.

03.11.2024 11:30
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Doğan Can CESUR/ -TAKSİM'de gece kulübündeki 'Cadılar Bayramı' partisinde bir çift, dans ederken 6 kişinin cep telefonunu çaldı. Yankesicilik anları güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Olay, 27 Ekim Pazar günü saat 03.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gece kulübünde düzenlenen 'Cadılar Bayramı' partisinde 6 kişinin cep telefonu çalındı. Mağdurların şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

DANS EDERKEN TELEFONLARI ÇALDI

Çalışmalar kapsamında kulübün güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir çiftin birbirine sarılarak dans ettiği sırada mağdurların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro polisleri, şüphelilerin İremnur Ç. (21) ve Salih U. (23) olduğunu belirlerdi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Polis ekipleri ardından şüpheli İremnur Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli kadın gözaltına alınırken, evde herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Salih U.'nun evine baskın yapan polis, evde yapılan aramalara 4 adet cep telefonu, 5 farklı kişiye ait kimlik ve banka kartı, 10 gram uyuşturucu madde ve 1 adet kurşun ele geçirildi. Salih U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

YANKESİCİ ÇİFT TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan İremnur Ç.'nin suç kaydı bulunmazken, Salih U.'nun 'yankesicilik' suçundan 1, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 3, 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 2, 'taksirle yaralama' suçundan 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yankesicilik' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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