Cafer Hasan'dan Netanyahu'ya Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cafer Hasan'dan Netanyahu'ya Yanıt

19.08.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Başbakanı Hasan, 'Büyük İsrail' vizyonunu hayal olarak nitelendirerek, İsrail'in dışlandığını belirtti.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiği "Büyük İsrail" vizyonunun bir hayal olduğunu ve Tel Aviv yönetiminin aşırılıkçı politikaları sebebiyle dışlandığını belirtti.

Ürdün resmi ajansı Petra'Nın haberine göre, Ürdün Başbakanı Hasan'ın başkent Amman'da resmi ziyaret için ülkeye gelen Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüşme yaptı.

Hasan, burada yaptığı açıklamada, "İsrail'deki aşırılıkçı siyasetçilerden Büyük İsrail hayalleri gibi savaşın sonsuza dek sürmesini öngören vizyon ve projeler duyuyoruz." ifadeleriyle Netanyahu'nun sözlerine karşılık verdi.

Tel Aviv yönetiminin "aşırılıkçı politikalar sebebiyle dışlandığını" vurgulayan Hasan, "Halen devam eden katliamların neticesi olarak (İsrail'e) nefret ve kin derinleşiyor. Dünya ve bölge halkları İsrail'i affetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan, bölgede "iki projenin yürütüldüğüne" dikkati çekerek, "İlki, devletlerin egemenliğini güçlendirme, istikrarı sağlama ve halkların refahını sağlamayı amaçlıyor. İkincisi ise çatışmaların sürdürülmesi, genişletilmesi ve derinleştirilmesi ve savaşları kalıcı hale getirilmesine dayalı İsrail'in projesidir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan "Büyük İsrail" vizyonu açıklaması

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrailinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cafer Hasan'dan Netanyahu'ya Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 17:00:23. #7.11#
SON DAKİKA: Cafer Hasan'dan Netanyahu'ya Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.