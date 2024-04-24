Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu Atatürk Oratoryosu Sahneleyecek

(İZMİR) - Bornova'da sahne alacak Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu üyesi 50 çocuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını müzik ve şiirler aracılığıyla anlatacak.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi'nin kurduğu Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu ve Bornova Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Atatürk Oratoryosu, 28 Nisan Pazartesi günü saat 15.00'te Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde sahnelenecek.
ÇYDD İzmir Şubesi Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, Altındağ STK Yerleşkesi Çağdaş Etkinlik Merkezi, Buca Öğretmen Zeynep Günöz Çağdaş Etkinlik Merkezi, Bayraklı Nihal Kulaksızoğlu Çağdaş Etkinlik Merkezi, Karabağlar Çalıkuşu Çağdaş Etkinlik Merkezi, Karşıyaka Cumhuriyet Çağdaş Etkinlik Merkezi ve Çocuk Kulüpleri'nden 50 yetenekli öğrenciden oluşuyor. Üç gönüllü müzik öğretmeninin rehberliğinde çalışmalarını sürdüren Koro, mandolin orkestrası eşliğinde performans sergileyecek.
Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu tarafından sahnelenecek Atatürk Oratoryosu'nu izlemek isteyenler, Bornova Belediyesi'nin 0 (232) 999 19 19 numaralı telefonunu arayıp, dahili 3904 veya 3910'u çevirerek iletişime geçebilecek.
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı haftaya yayılan etkinliklerle kutlamaya devam edeceklerini belirterek, Bornovalıları çocuklarıyla birlikte Atatürk Oratoryosu'nu izlemeye davet etti.
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