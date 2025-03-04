Çağlayan Adliyesi'nde Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Çağlayan Adliyesi'nde Mücadele Vurgusu

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Sezgin Tanrıkulu, Çağlayan Adliyesi'nde yargılanan gazeteciler ve aktivistlere destek verdi.

04.03.2025 12:08
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(İSTANBUL) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çağlayan Adliyesi'ne giderek, "Bugünleri not ediyoruz; bu adliye bir mücadele alanına dönüştü, bu mücadele alanını meydanlara da, sandığa da taşıyacağız" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün Çağlayan Adliyesi'nde birçok gazetecinin, siyasetçinin, aktivistin ve avukatın duruşması olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çağlayan Adliyesi'ndeyim; bugün birçok gazetecinin, avukatın, aktivistin yargılandığı davaların duruşmalarını takip ediyoruz. Halk TV'den gazeteci arkadaşlarımızın duruşması var. Suat Toktaş, haksız bir biçimde tutuklandı. Bugün onunla ilgili olarak en azından tahliye kararı bekliyoruz.

İstanbul Barosu'nun kapatılmasına varacak bir süreç başlatılmıştı; onunla ilgili duruşma var. Başsavcılık, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasını talep ediyor.

Yine burada bugün dostumuz İnsan Hakları Derneği yöneticilerinden tutuklu Nimet Tanrıkulu'nun yargılandığı davanın duruşması var. Evrensel gazetesi yöneticilerinin duruşması var. Hayko Bağdat'ın yargılandığı davanın duruşması var.

"Bu davalar, Türkiye'deki yeni rejimin yüzünü ortaya koyuyor"

Gazetecilerin, aktivistlerin, avukatların davaları; Türkiye'deki yeni rejimin yüzünü ortaya koyuyor. Bu rejim demokrasi, hukuk devleti değil. Yargının muhalefeti, avukatları, savunmayı teslim almaya çalıştığı ve bunu da iktidarın siyasal projesine uygun yürüttüğü bir ortam var.

Çağlayan Adliyesi uzun zamandır bu kadar çok duruşmayı, bu kadar çok gazeteciyi, siyasetçiyi, avukatı bir arada tutmamıştı. AK Parti bunu başardı.

Bugünleri not ediyoruz; bu adliye bir mücadele alanına dönüştü, bu mücadele alanını meydanlara da, sandığa da taşıyacağız. Kimsenin endişesi, kuşkusu olmasın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çağlayan Adliyesi'nde Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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