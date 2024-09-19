CAIR'den Biden'a Lübnan Saldırısına Kınama Çağrısı - Son Dakika
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CAIR'den Biden'a Lübnan Saldırısına Kınama Çağrısı

CAIR, Biden yönetimini, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını kınamaya çağırdı ve politikalarını değiştirmesini istedi.

19.09.2024 00:17
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ABD'nin en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Joe Biden yönetimine, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıyı kınama çağrısında bulundu.

CAIR tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'da iki gündür yaşanan saldırılara değinildi.

Açıklamada, "CAIR, Biden yönetimini, masum insanların hayatını hiçe sayarak çağrı cihazlarına yerleştirildiği bildirilen bombaları patlatan, Lübnan'da çocukları öldüren ve çok sayıda sivili sakat bırakan İsrail hükümetini kınamaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Lübnan'da sivillerin hayatını hiçe sayarak cihazları patlatması "küstah ve pervasız bir devlet terörü eylemi" olarak nitelendirilen açıklamada, "Başkan Biden'ın İsrail hükümetini Gazze soykırımı ve Amerikan vatandaşlarını öldürmek de dahil olmak üzere suçlarından sorumlu tutmayı reddetmesi, ABD'yi tam kapsamlı bir savaşa sürükleme tehdidinde bulunan Netanyahu'yu daha fazla suç işlemeye cesaretlendiriyor." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, daha fazla masum insan ölmeden Biden'ın ve danışmanlarının Orta Doğu politikalarının başarısız olduğunu ve Gazze soykırımına son vererek bu konuda radikal bir şekilde yön değiştirmesi gerektiğini fark etmesi istendi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Joe Biden, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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