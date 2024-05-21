ÇAKÜ'den Prof. Dr. Mecit Vural'a ithafen yeni bir bitki türü keşfedildi - Son Dakika
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ÇAKÜ'den Prof. Dr. Mecit Vural'a ithafen yeni bir bitki türü keşfedildi

ÇAKÜ\'den Prof. Dr. Mecit Vural\'a ithafen yeni bir bitki türü keşfedildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Bilal Şahin, Ankara-Çankırı sınırında keşfettiği otsu bitkiye hocası Prof. Dr. Mecit Vural'a vefasını göstermek için 'Dorycnium vuralii' ismini verdi. Bitkinin yeni bir tür olduğu belirlendikten sonra makale, Turkish Journal Of Botany isimli dergide yayınlandı. Türkiye'de 'Dorycnium' cinsinden 8. tür bulunmuş oldu.

21.05.2024 11:23
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Çankırı Karatekin Üniversitesinden (ÇAKÜ) Dr. Öğretim Üyesi Bilal Şahin, Ankara-Çankırı sınırında keşfettiği otsu bitkiye hocası Prof. Dr. Mecit Vural'a vefasını göstermek için "Dorycnium vuralii" ismini verdi.

ÇAKÜ Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi olan Şahin, yaklaşık 2 yıl önce Ankara-Çankırı sınırında Çankırı'nın bitki örtüsüyle alakalı bir çalışma yaptığı sırada daha önce görmediği bir türe rastladı.

Bitkiden örnekler toplayan Şahin, Gazi Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesindeki arkadaşlarıyla iletişime geçerek çalışmalar yaptı.

Çalışmalar sonucu bitkinin yeni bir tür olduğunun belirlenmesinin ardından hazırlanan makale, bilim dünyasında uluslararası olarak kabul gören Turkish Journal Of Botany isimli dergide yayınlandı.

Şahin, bitkiye hocası Türkiye'nin önde gelen bitki bilimcisi Prof. Dr. Mecit Vural'a ithafen "Dorycnium vuralii" adını verdi.

Dr. Öğretim Üyesi, Bilal Şahin, AA muhabirine, bitki ekolojisi ve bitki sistematiği alanlarında çalışmalar yaptığını söyledi.

Ankara-Çankırı sınırında yaptığı çalışma sırasında cinsin bilinen türlerine göre değişik özellikleri olan bir bitki gördüğünü anlatan Şahin, "Bitki üzerinde detaylı inceleme yaptıktan sonra yeni bir tür olduğunu tespit ettik hatta bitkinin genetik durumuyla ilgili de araştırma yaptık. O yönden de çok ilginç özellikleri ortaya çıktı. Biz de yeni tür olarak yayınlama kararı aldık. İsmini de 'Dorycnium vuralii' olarak koyduk. Prof. Dr. Mecit Vural, bizim emekli profesör hocamızdır. Benim de yanında yıllarca çalıştığım, mesleği öğrendiğim hocamdır. Hocama vefamı göstermek ve saygımı göstermek adına hocamızın ismini bitkiye verdik." dedi.

Türkiye'de "Dorycnium" cinsinden 8'inci tür bulunmuş oldu

Prof. Dr. Mecit Vural'ın "Dorycnium" cinsinden ülkede tür tanımlayan tek kişi olduğunu vurgulayan Şahin, bu cinsin Türkiye'de 7 türü olduğunu, 8'nci türü kendilerinin bulduğunu söyledi.

Şahin, ülke florasına yeni bir tür ilave ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok da güzel, enteresan bir bitki. Yayılış alanıyla da çok enteresan bir bitki. Zira bu cinsin türleri genelde Akdeniz, Karadeniz gibi ormanlık sahalarda, makiliklerde, gölgelik yerlerde, yarı çalı formunda boylu bitkilerdir fakat bu bitkimiz kısacık, 10 santimetre boyunda otsu bir tür. Bozkırda yetişiyor. Yetiştiği toprak zaten ilginç. Toprakla ilgili de inceleme yaptık. Çıplak kesimlerde yüksek seviyede bor çıktı toprakta. Borlu kısımda yetişmiyor bu bitki ama tuz ve kil oranı yüksek olan kısımlarda yaşıyor. Dolayısıyla ilginç bir toprak tercihi var. Yaşadığı coğrafya enteresan, genetik özellikleriyle gerçekten akraba türlerinden çok ilginç bir şekilde ayrılan bir tür."

Bulunan bitkinin baklagiller familyasından olduğunu belirten Şahin, bitkinin bu familyanın yabani formu olduğunu bildirdi.

Dorycnium cinsinin Türkiye'de 7, dünyada 12 türü olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu cinsin kendi içinde 3 alt grubu var. Bu bitkimiz hiçbirine girmiyor. Belki yeni bir grup olacak. O yönüyle de çok enteresan bir tür. Dorycnium cinsi ülkemizde 'gernevük' adıyla biliniyor. Biz de bitkimize Türkçe isim olarak hocamızın ismini verdiğimizden ötürü 'Beygernevüğü' adıyla tanınacak."

Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, Bilal Şahin, Türkiye, Çankırı, Ankara, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAKÜ'den Prof. Dr. Mecit Vural'a ithafen yeni bir bitki türü keşfedildi - Son Dakika

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