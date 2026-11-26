SAN ABD'nin California eyaletinde, yüksek seviyedeki gelgit ve dev dalgalar nedeniyle kıyı kesimlerinde su baskınları meydana geldi.

California'nın kuzeyinde etkili olan olağandışı gelgit olayları ve dev dalgalar, Pacifica kenti başta olmak üzere kıyı kesimlerinde evler ve iş yerlerinin sular altında kalmasına yol açtı.

Ayrıca kentte bulunan iskelenin bir kısmının çökmesi nedeniyle girişi kapatıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, California'nın San Francisco Körfezi'nden San Pablo Körfezi'ne kadar olan kıyı kısmı için sel uyarısında bulundu.

Ayrıca açıklamada, sörf yapanlar da dalgaların yüksekliğinin 6 ila 9 metreye ulaşabileceği konusunda uyarıldı.???????

California'da son 1 haftadır Ay ve Güneş'in çekim kuvvetlerinin aynı hizaya gelerek su seviyesini yükseltmesiyle meydana gelen ve aşırı gelgite yol açan "King Tide" olayı görülüyor.

Yetkililer, bu yıl, okyanusu ısıtan ve deniz suyunun hacminin artmasına sebebiyet veren süper El Nino olayının bu etkileri daha da şiddetlendirdiğini belirtiyor.

King Tide nedeniyle California'nın kuzeyindeki Bay Area'da, kıyı şeridindeki Mill Valley, Larkspur, Sausalito ve Corte Madera şehirlerinde bazı evler ve caddeler sular altında kaldı.