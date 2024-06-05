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- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan İsviçre'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ILO'nun 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda genel kurula hitap etti

CENEVRE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda genel kurula hitap etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen konferansta konuşan Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'yu, "Yenilenmiş Bir Toplumsal Sözleşmeye Doğru" adlı düşündürücü raporundan dolayı takdir ettiğini belirterek, "Bu rapor, herkes için sosyal adalet ve onur ilkelerini destekleme yönündeki kolektif sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır. Çalışma dünyası benzeri görülmemiş dönüşümlerden ve zorluklardan geçmekte ve mevcut toplumsal sözleşme bu zorluklara çözüm bulma çabası içinde olduğu açıktır. Bu nedenle dayanışma, adalet ve eşitlik ilkeleri üzerine inşa edilmiş, yenilenmiş bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. ILO'nun ilkeleri, gelenekleri ve standartları, yenilenmiş bir toplumsal sözleşme üzerine inşa edebileceğimiz sağlam bir temel sağlamaktadır" dedi.

"Mazlum Filistin halkının yanında olacağız"

Bakan Işıkhan, ILO'nun yenilenmiş toplumsal sözleşmesini ve sosyal adaleti tartışırken Gazze'de Filistinlilerin doğrudan hedef alınarak insanlık tarihinin en vahşi katliamının yaşandığına dikkati çekerek, "Burada işçi haklarını, çalışan kadınları, toplu sözleşmeleri ve çalışma standartlarını konuşurken, Gazze'de bu temel hakların hepsi İsrail tarafından çiğneniyor. Bu trajedi, insanlık onuruna, sosyal adalete ve uluslararası hukuka yapılan ciddi bir saldırıdır. Türkiye; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Gazze'ye 54 bin ton insani yardım ulaştırarak Gazze'ye insani yardım sağlayan lider ülke konumundadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu katliama karşı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşı duracağız. Mazlum Filistin halkının yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı vizyonu altında cesur ve kapsayıcı adımlar attık"

Türkiye'nin sosyal adalet ve dayanışma yaklaşımının köklerinin kadim devlet geleneğine dayandığına ve mevcut politikalara yön veren bir pusula görevi gördüğüne vurgu yapan Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu altında cesur ve kapsayıcı adımlar attık. Özellikle kadınlara ve gençlere odaklanarak herkes için fırsat eşitliği ve insana yakışır işi teşvik ettik. Çabalarımız, dikkate değer sonuçlar vermektedir. Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık. Hem kayıt dışı istihdamda hem de ne istihdamda ne de eğitimde olan genç sayısında önemli azalmalar sağladık. Ulusal çabalarımızın ötesinde, Türkiye küresel alanda sosyal adaletin öncü sesidir. Türkiye, 2015 yılından bu yana milli gelire oranla en fazla insani yardım sağlayan ülke oldu. İttifak 8.7 kapsamında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için çaba gösteren ve uzmanlığımızı diğer ülkelerle paylaşan 'Rehber Ülke' olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca ülkemiz, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu'na katılarak sosyal adalet konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur" dedi.

Işıkhan, politikaları ve uygulamaları şekillendirmede sosyal diyaloğu itici bir güç olarak gördüklerinin altını çizerek, "Bunun en son ve somut örnekleri, son 1 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz Kamu Personeli Danışma Kurulu, Üçlü Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisi'dir. Sosyal adalete yönelik yorulmak bilmez çabalarından dolayı ILO'ya en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Işıkhan ikili temaslarda bulundu

ILO Direktörü Gilbert F. Houngbo ile de görüşen Işıkhan, görüşmede Türkiye ile ILO arasındaki ilişkilerin hızla ilerleyerek güçlü ve verimli bir işbirliğine dönüştüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocuk işçiliğiyle mücadele alanında deneyimlerin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla İttifak 8.7 kapsamında rehber ülke olduklarını anımsatan Bakan Işıkhan, kayıt dışılık, adil geçiş, tedarik zincirleri ve krizlere müdahale alanlarındaki ILO'nun yeni eylem programlarını ve bu programlara yönelik oluşturulması öngörülen yeni yapılanmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan, ayrıca Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile de ikili görüşmede bulundu. Görüşmede Filistin meselesi, küresel işbirliği ve bakanlıklar arası ilişkiler ele alındı.

Bakan Işıkhan, Endonezya İşgücü Bakanı Dr. Hj. Ida Fauziyah ile yaptığı ikili görüşmede ise Türkiye-Endonezya ilişkilerine katkı sunmak ve ikili diyaloğu daha da güçlendirmek için kararlılıklarını vurguladı.